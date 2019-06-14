小妹妹搭巴士誤按落車鐘嚇到大喊　媽媽教向司機道歉獲大讚家教好

孩子的言行舉止都反映了父母及家庭的教育。有網民日前乘巴士時，見到一名年幼女童不小心按動落車鐘，即時嚇得大哭並向媽媽求救。媽媽即時解釋稱只要道歉就沒問題，又教她下次不可「亂撳」，至落車時更抱着女童到車頭向司機「say sorry」，令樓主大讚該家庭「好有禮貌，家教好好」。

有網民發文分享乘巴士時見到一家庭教導年幼女童的情況，大讚涉事家長家教做得好。（資料圖片）

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該網民日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，稱日前乘搭巴士時見證良好家教的影響。樓主說，當日見到一名約3至5歲的女童與外婆一同坐車，其間女童突然「爆喊」，更大叫「媽咪」。女童的媽媽當時坐於另一邊的座位，聞聲即望向女兒方向，原來小妹妹不慎誤按巴士的落車鐘，一時害怕便哭起上來。

網民都大讚涉事家長處理事件時非常冷靜。（fb專頁「生仔要考牌系列」截圖）

小妹妹一邊哭一邊說：「我驚畀人鬧呀！」媽媽沒有即時安慰，反而教導女兒：「唔小心撳到，陣間同人say sorry 就冇事喇！」女兒聞言仍未平復心情，繼續哭着稱自己「撳錯」鐘掣，婆婆遂安撫她說「唔使驚」，並指剛好有人落車；這時媽媽再教導女兒說：「驚係要嘅，咁下次小心啲，唔好亂撳。」

樓主說，雖然小妹妹「喊得好嘈」，但亦覺得她很可愛及有禮貌，同時大讚其家人「家教好好」。（示意圖，資料圖片）

該家庭到站落車時，媽媽特意抱起女童前往司機位置，叫女兒就「撳錯制」的事向司機道歉，而婆婆亦提醒母女：「好喇快喇，唔好阻住人哋開車。」目擊事件的樓主說，雖然該名小妹妹「喊得好嘈」，但亦覺得她很可愛及有禮貌，同時大讚其家人「家教好好」。

網民都大讚涉事家長處理事件時非常冷靜，安撫女兒後再教導她正確的行為，「有家教嘅小朋友好難得！」，「難得有考牌仲要合格」，直言「希望多啲呢種父母」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）