【逃犯條例】連登仔撰文登《金融時報》　筆名問題數小時後下架

香港《逃犯條例》修訂事件受到國際關注,其中一個關鍵不得不提一班文宣組連登仔。昨晚有連登仔在討論區上發文,指他們成功投稿至英國的《金融時報》(Financial Times),講述香港人如何以科技組織社會運動。惟文章因以筆名投稿,故數小時後被下架,投稿樓主其後透露正在處理事件。至截稿前網上版的《金融時報》暫未見有關文章再次上架。

↓↓↓ 616有多達200萬名市民上街遊行,其間更曾自發讓路給救護車給巴士,更會清理垃圾及回收資源 ↓↓↓

因發動國際文宣攻勢而聞名的連登巴打「我要攬炒」,於昨晚(20日)6時許以「【突發】終極一戰!成功開始同外國大報建立直接溝通渠道,必要時升級助攻!」為題發文。他指近日與文宣組成員積極聯絡外國各大媒體,希望他們可以繼續關注香港局勢,「建立緊急時對外直接溝通渠道」。

他在帖文宣布《金融時報》接受他們首篇投稿,「簡述今次香港疑似超進化嘅抗爭模型」,指文章的網上版昨日中午已刊出,實體版在翌日(21日)刊出。他希望大家明白外國媒體仍然關注香港,更希望香港人成功,創造歷史。

【逼爆港島】6月16日,民陣連續第二個周末發起反修訂遊行,要求撤回修例、收回暴動說法及撤銷檢控,另要求林鄭下台。黑衣人海逼爆港島。大會宣布有200萬加1人參與,悼念墮樓男子,警方則稱按「原定路線」遊行的人士在有高峰期有33.8萬人。(盧翊銘攝/資料圖片)

文章講述香港人如何以科技,組織這次的社會運動。

投稿文章以「Leaderless Hong Kong movement thrives on open use of technology」(自由使用的科技開創香港無領袖社運)為題,作者名為「Linden Chai」(連登仔諧音)及「Ko-ng Lui」(港女諧音)。文中分析香港人如何組織一場多達200萬人參加但仍然十分和平有序的遊行,更指出年青人發現科技令他們有新的方法鼓動本身對政治冷感的人。文章最後批評中國以科技鞏固政權管治,但香港人卻以科技爭取自由及平等。

不過文章上架一段時間之後,因作者非以真實姓名撰文下架,有《金融時報》編輯在Twitter上確認事件。巴打「我要攬炒」表示他們正聯絡《金融時報》處理,現時已經遞交真實姓名,希望文章可以盡快重新上架。惟直至截稱前,網上暫未能見到有關文章再次刊出。

(連登討論區)