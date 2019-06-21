【逃犯條例】連登仔撰文登《金融時報》　筆名問題數小時後下架

香港《逃犯條例》修訂事件受到國際關注，其中一個關鍵不得不提一班文宣組連登仔。昨晚有連登仔在討論區上發文，指他們成功投稿至英國的《金融時報》（Financial Times），講述香港人如何以科技組織社會運動。惟文章因以筆名投稿，故數小時後被下架，投稿樓主其後透露正在處理事件。至截稿前網上版的《金融時報》暫未見有關文章再次上架。

↓↓↓ 616有多達200萬名市民上街遊行，其間更曾自發讓路給救護車給巴士，更會清理垃圾及回收資源 ↓↓↓

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因發動國際文宣攻勢而聞名的連登巴打「我要攬炒」，於昨晚（20日）6時許以「【突發】終極一戰！成功開始同外國大報建立直接溝通渠道，必要時升級助攻！」為題發文。他指近日與文宣組成員積極聯絡外國各大媒體，希望他們可以繼續關注香港局勢，「建立緊急時對外直接溝通渠道」。

他在帖文宣布《金融時報》接受他們首篇投稿，「簡述今次香港疑似超進化嘅抗爭模型」，指文章的網上版昨日中午已刊出，實體版在翌日（21日）刊出。他希望大家明白外國媒體仍然關注香港，更希望香港人成功，創造歷史。

【逼爆港島】6月16日，民陣連續第二個周末發起反修訂遊行，要求撤回修例、收回暴動說法及撤銷檢控，另要求林鄭下台。黑衣人海逼爆港島。大會宣布有200萬加1人參與，悼念墮樓男子，警方則稱按「原定路線」遊行的人士在有高峰期有33.8萬人。(盧翊銘攝/資料圖片)

文章講述香港人如何以科技，組織這次的社會運動。

投稿文章以「Leaderless Hong Kong movement thrives on open use of technology」（自由使用的科技開創香港無領袖社運）為題，作者名為「Linden Chai」（連登仔諧音）及「Ko-ng Lui」（港女諧音）。文中分析香港人如何組織一場多達200萬人參加但仍然十分和平有序的遊行，更指出年青人發現科技令他們有新的方法鼓動本身對政治冷感的人。文章最後批評中國以科技鞏固政權管治，但香港人卻以科技爭取自由及平等。

不過文章上架一段時間之後，因作者非以真實姓名撰文下架，有《金融時報》編輯在Twitter上確認事件。巴打「我要攬炒」表示他們正聯絡《金融時報》處理，現時已經遞交真實姓名，希望文章可以盡快重新上架。惟直至截稱前，網上暫未能見到有關文章再次刊出。

（連登討論區）