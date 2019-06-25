【短片直擊】內地短裙女當街遭惡男狂毆　揮18拳踢10腳脫裙拖走

內地近日發生街頭施暴案，受害人行蹤不明令人極度擔心。內地周一（24日）瘋傳影片，顯示一名獨行女子深夜遭惡男暴打，慘捱18拳及10腳，兇徒試圖脫裙侵犯，後扯頭髮把女子拖走，兩人步出鏡頭後不知去向。網民極度擔心，狂轟惡男猛擊女子頭部意圖奪命，影片因在微信圈傳開難辨地點，觸發網民及多地警察調查，曾傳出涉事女子遇害，惟公安未能證實。誤傳過多個地點後，今日終證實事發地點為大蓮市甘井子區的蒼山路，當地警方已立案調查。

內地女被男子拳打腳踢，影片後段似被打到暈倒。 (微博影片截圖)

內地女無力抵抗，被男子脫裙拖走。（微博影片截圖）

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網傳影片取自閉路電視畫面，顯示事發時間是22日凌晨0時44分，片中一名女子穿淺色上衣、短裙及高跟鞋，遭迎面而來男子一拳揮倒地上。男子馬上朝女子頭部大力一踢，又踢一下女子的腹部，一手叉向女子下身，再用手猛力揮拳，其間女子伸手阻止不果，頭部捱了10拳。

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女子捱打後失去抵抗能力，男子嘗試用手撕開其衣服，再扯她起身，一腳踢向其下巴。女子勉強用雙手撐起上身，又遭男子狂踢頭。女子全身無力放棄抵抗，狀似暈倒。這時男子扯下她的短裙，再拉住她的頭髮拖走，接下來的畫面閉路電視拍不到。短短一分鐘的畫面中，男子出手打了18拳及踢了10腳，下手非常之狠，多數集中攻擊受害人頭部。

事件在網上熱傳，焦急網民極度擔心受害人下落，紛紛猜測事發地點，想將兇手繩之以法，由於監控鏡頭疑似屬於私人地段，網民只能從四周環境推測事發地點，不少人認為事件或發生在四川綿陽，當地警方昨發微博稱「今晚不睡」，意指會徹夜調查，但直指影片最先出現於微信群，也沒拍到標誌性建築物，故需要更多線索，未確認是否發生於綿陽境內。

多名網民認為事件發生於四川綿陽，當地警方主動調查。（微博截圖）

其後消息滿天飛，網民先後查出多個地點，甚至傳出涉事女子已遇害，但均無從證實，有網民指畫面中的電話為河北唐山號碼，疑事發地或是在唐山碧桂園公園附近，但網民到場實地調查，卻未見影片中的長椅，而在場的樹木也不太相似。其後有網民據口音分析指地點是山西陽泉，據群組資訊則料或是廣東陽江陽西附近，惟經多地警方先後查證，仍未見當地沒有發生類似事件。

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今日（25日）中午大蓮市甘井子區中華路街道辦事處獲悉，事件發生於該街道管轄的蒼山路，當地警方已立案調查。

事件引起公憤，網民直斥兇徒根本是個變態，「有脫褲子的動作，女孩子出門真的要小心，變態太多」，又狠批其出手的凶狠程度令人髮指，尤其是他的攻擊集在女子的頭部，「招招致命的感覺，全部踢打在頭部」。有人直指兇徒明目張膽無所顧忌，質疑根本是慣犯早有前科，要求警方盡快拉人徹查。

（綜合）