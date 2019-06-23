不滿被斥責吐痰　赴日內地女斬死同胞室友判監5年半

日本群馬縣一名中國籍30歲女研修生劉秋穎，在去年涉嫌殺害25歲的同胞女室友李雪被捕，前橋地方法院於上周四（20日）作出裁決，控以傷害致死罪，判處5年半有期徒刑。

現年30歲赴日工作內地女劉秋穎，涉嫌殺害一名同事兼室友，日前在日本提堂，被判處5年半有期徒刑。（網上圖片）

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綜合日媒報道，案發於去年的10月27日早上，伊勢崎市一個單位內，25歲中國籍女子李雪，遭同胞室友劉秋穎用日式菜刀刺傷頭部及臉部，並用腳用力踩頸及腹部，送院後死亡。

當時另一名同居女子發現室友李雪倒卧在浴室，其哭聲驚動了附近的鄰居，繼而報案揭發事件。其後，警方涉嫌殺人逮捕劉秋穎，亦承認因生活瑣事爭拗積怨而衝動殺人。

據當地警方指，被告劉秋穎來自吉林省的農村，曾到北京打工，為賺錢去年8月決定遠赴日本，並於同年9月底開始與李雪及另一中國女生同住，3人同樣在伊勢崎市的物流公司實習，而劉早於中國培訓時認識遇害者李雪。

在事發前，被告在洗手盤吐痰，而另一名室友和李雪都斥責她「剛剛才清理過」，展開激烈爭吵，以及引來鄰居前來平息事件。惟她不理警告，隨後再次吐痰，李雪便出言攻擊：「你吐甚麼，去死吧」，激怒被告，釀成命案。

另一名女室友在庭上指出，是被告一直挑釁撩事；一方面，被告亦在庭上辯護，兩人都罵她是個沒有教養的人，30年都白活了，她就吐痰的行為已經不斷道歉，指不是她先「搞事」。法官表示，雖然被告有歉意，但仍須強烈譴責，進行反省，故判刑5年半有期徒刑。

（朝日新聞）