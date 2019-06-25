【逃犯條例】公民黨鄭達鴻拍片反擊「致年青人」：各崗位各自努力

近日網上流傳一段「致年青人：你哋冇上街嘅父母根本冇愛過你」的影片，一名自稱參與6月9日及12日反《逃犯條例》修訂遊行的90後Louis Yuen，指遊行現場大部分是年青人，「大人」卻少之有少，批評父母沒有上街是不愛子女，事後被網民質疑影片造假，意圖分化兩代人。 而東區區議員鄭達鴻（公民黨）則以「致香港人：香港的年輕人真的很愛你們」為題拍片反擊，強調當「我哋屋企需要被保護時」，就算大家爭取方式不同，都會在不同崗位守護香港及下一代。短片引起不少網民大嘆感動，並感謝每個為香港付出的香港人。

東區區議員鄭達鴻日前以「致香港人：香港的年輕人真的很愛你們」為題拍片反擊，獲不少網民力讚。（短片截圖）

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在長約3分53秒的短片中，鄭達鴻同樣選址在添馬公園拍攝，逐點反駁「致年青人」短片。鄭達鴻先介紹自己是80後，6月9日及12日有份參與反《逃犯條例》修訂遊行及示威，他稱事後發現一個「奇怪現象」，即使有超過200萬人上街及發生6.12的金鐘嚴重警民衝突，有大量人士受傷及被捕，但政府仍不願撤回《逃犯條例》修訂。

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他表示每位父母養育子女的初衷，也只是想他們不被現實的黑暗污染，令他們身處一個更好的香港，雖然部分父母口說不擔心，「但點解有媽媽會手無寸鐵企喺警察面前，叫佢哋唔好用催淚彈？」、「點解有末期癌症嘅爸爸用虛弱身驅去保護學生？」他指整件事的關鍵，就是當「我哋屋企需要被保護時」，就算大家爭取方式不同，都會在不同崗位守護香港及下一代。

近日網上流傳一段「致年青人：你哋冇上街嘅父母根本冇愛過你」的影片，片中自稱90後的年輕人批評父母沒有挺身而出。（短片截圖）

面對全副武裝的警察，他坦言年輕人都會感到害怕，但正正是「大人」及社會「教識佢哋批判性思考，勇於發聲做啱嘅嘢」，善良勇敢的年輕人才會走在前面，「守護佢哋最鐘意嘅香港」，希望各位父母都能為子女感到驕傲。

鄭達鴻提醒香港人不止有兩個選擇，無論大家身份如何，「可能幫就幫，可以做選民就做選民」，並強調不需要要求別人用跟你一樣的方法，希望大家在不同的崗位，為保護香港而努力，「因為我哋都係香港人」，而且，「香港既年輕人真係好愛香港」。

不少網民見狀坦言非常感動，「睇到眼濕濕」、「多謝每個為香港付出嘅香港人」，又指「呢個正氣好多」，笑言已馬上叫媽媽看。另有人憶述上星期見到大學生在街頭「鞠晒躬咁派傳單」，他上次接傳單後，學生不停道謝，他感慨指「點會係你多謝我，係我多謝你哋（所有義士所有出過力嘅所有人）咁愛護呢個地方」。

（鄭達鴻fb專頁）