網傳「致年青人」影片批鬥父母　鄺俊宇撰文反擊：有一種愛叫父母

網上流傳一段題為「致年青人：你哋冇上街嘅父母根本冇愛過你」的影片，片中的年青人稱6月9日和16日現場大部份都是年輕人，質疑父母去了哪裡，最後更帶出不用孝順父母的訊息。不過，有人質疑影片故意分化兩代人，而影片的原Post也刪除，該facebook戶口則是6月15日才成立。 立法會議員鄺俊宇在fb以一篇《有一種愛叫父母親》的文章回應，表示從小到大都是由父母來保護我們，「換我們來保護你們好嗎？」，他最後還稱「種恨比種愛容易得多」，鼓勵大家在自己facebook寫一些對父母的感謝說話，「用溫柔擊倒壞心腸」。

立法會議員鄺俊宇在fb以一篇《有一種愛叫父母親》的文章回應，網傳「致年青人：你哋冇上街嘅父母根本冇愛過你」的影片。（鄺俊宇fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

文中，鄺俊宇表示父母過往努力照顧小孩，陪伴我們成長，亦努力留一個好的香港給下一代，「他倆很努力把最好的留給我們，包括我們成長的這個香港，我們有責任好好保護這個地方，因為父母在年輕時真的很努力，摺起過衫袖流汗，建立了這個難得的秩序及制度留給我們。」

不過，直至今日要由孩子來承擔，他說「從小到大都是由你們保護我們，你們是否願意站出來，不重要，最重要是，這一次，換我們來保護你們好嗎？」也承諾父母「每一次都要平平安安回家」，他又感謝父母，並希望一起為這個地方努力。

鄺俊宇最後加上一段後記，表示「據知有一段假短片，大意是有人偽裝，目的是分化父母與年輕人的關係」。他指，種恨比種愛容易得多，但相信發片者的奸計不會得逞，因為子女與父母之間的愛，不是言語所能表達，父母或許不太理解子女所做的事情，「但卻永遠第一時間無條件支持你，只因你是值得他們驕傲的子女」。他又鼓勵子女在自己facebook寫一些對父母的感謝說話，「用溫柔擊倒壞心腸」。

網上流傳一段題為「致年青人：你哋冇上街嘅父母根本冇愛過你」的影片，片中的年青人稱6月9日和16日現場大部份都是年輕人，質疑父母去了哪裡。（網上圖片）

有關「致年青人」的影片由個人fb「Louis Yuen」發布，該fb於6月15日成立，6月21日凌晨3時多發布有關影片，是這fb唯一一個帖子，後來原裝版本的影片和專頁都已被刪除。