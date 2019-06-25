BB飲奶時睡着　婦人疑用濕紗蓋臉「焗醒」小孩　中醫師：絕不可行

BB飲奶時睡着應該叫醒他（她）嗎？近日網上流傳一條短片，片中一名婦人抱着BB餵奶，期間BB疑似睡着，婦人竟用濕紗巾蓋在其臉上試圖「焗醒」BB，結果遭網民鬧爆。有中醫師則指此方法絕不可行，因有機會被早前飲的奶嗆到導至窒息，長遠更有可能造成BB心理陰影，影響睡眠。而本港衛生署建議當BB停下不飲奶時，可拉出奶嘴，如他還要吃，便會用力含着奶嘴吸吮，相反如有飽的跡象，便應停止餵奶。

片中清楚見到婦人將濕紗巾蓋在BB臉上，疑似想「焗醒」他飲奶。（短片截圖）

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本港註冊中醫師馬琦傑昨日在facebook專頁上載長約25秒的快鏡片段，指有病人問道可否利用濕紗巾焗醒BB飲奶，他則3次強調「絕不可以」，從片中所見，一名婦人在梳化上抱住BB餵奶，BB途中疑似睡着，她竟先後3次利用濕紗巾，蓋在BB臉上數秒，試圖「焗醒」BB繼續飲奶，其間BB手腳不停掙扎，狀甚痛苦。

馬醫師解釋初生嬰兒器官發育未完成，有機會被早前飲的奶嗆到導至窒息，令BB更危險，同時對BB成長也造成陰影，如夜晚會「扎醒」，長遠可能影響睡眠。馬醫師建議如BB飲奶時睡着，可「輕輕撩BB腳底」令BB精神一會，但如果BB太想睡，例如打完針或患上感冒等，則盡可能讓他睡。

而本港衛生署的「奶瓶餵哺指引－如何正確沖調配方奶粉及安全餵哺嬰兒」中提到，如BB停止飲奶，可稍為拉出奶嘴，若他還要吃，便會用力含着奶嘴吸吮。若他吐出奶嘴，則可跟他掃風。如果掃風後他還要吃，便繼續餵奶。若寶寶有飽的跡象，如合上嘴巴、吸吮慢了下來或不再吸吮、放開或吐出奶嘴、推開奶瓶等，便應停止餵奶。

短片引起不少網民熱議，紛紛批評婦人：

不少網民看過影片後大感憤怒，質疑婦人涉嫌虐兒，「個BB仲要好驚咁，識唔識湊小朋友？」、「睇到好嬲」、「有冇搞錯呀，個BB真係好慘」。亦有網民發現該婦人一邊餵奶一邊看手機，擔心一不專心便會出事。另外，亦有家長分享只需抹身、抹腳或輕輕摸一摸BB耳仔，已經可以叫醒BB。