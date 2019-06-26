結婚一星期鬧離婚　女網紅怒罵老公出軌　「我沒有愛了只有狠毒」

在微博上擁有逾400萬粉絲的20歲網紅韓安冉，上周日（16日）才剛與同為網紅的老公「小豬」邱斯鈿補辦婚禮，當日還邀請了大批網紅朋友出席兼直播婚禮過程，豈料結婚僅一星期，韓安冉卻在直播中宣布準備離婚，更指控另一名網紅「陳妮妮」勾引其老公，令外界傻眼！

來自南京的韓安冉16歲時參加湖南衛視節目《變形計》，在節目中自揭整容成癮及打罵父母，結果備受關注，從此踏上網紅之路。她曾與新疆籍男網紅馬文超拍拖，但在2016年聲稱遭馬文超家暴，且嫌棄她整容，二人最終分手收場。

韓安冉其後遇上「小豬」，二人數度離合，去年韓安冉意外懷孕，於是決定在今年3月14日登記結婚；在4月分娩期間，韓安冉還與老公一同做直播，當時她分享了一些分娩要注意的事項，幫助其他女孩認識生育，贏得了好口碑。

知名網紅韓安冉與老公「小豬」結婚僅一星期便鬧婚變。（微博@韓安冉o3o圖片）

小豬自嘆賺不如老婆

韓安冉與小豬上周日補辦婚禮，當日還有大批網紅參加，然而網民卻發現這些網紅在直播鏡頭前通通被「打回原形」，甚至有人整理直播的片段截圖作對比，形容為「簡直是大型網紅詐騙現場」。然而，婚禮才過不久，韓安冉突然在微博怒斥另一網紅「陳妮妮」，大罵對方是賤貨勾引她老公；陳妮妮隨即反駁指是小豬主動發訊息給她，並公開和小豬的對話紀錄，譏韓安冉管不住老公，又謂「清者自清！什麼人都有，我什麼樣的人，群眾是長眼睛的。」

對此，小豬暗指陳妮妮靠著韓安冉的名氣炒作，承諾會將陳妮妮的聯絡方式刪除；後來他在微博表示要向老婆道歉，又謂韓安冉是「千萬級網紅」，自己賺錢不如她，壓力非常大，只能每天買醉，並對韓安冉及孩子道歉，承諾以後會更努力。

+ 5 + 4 + 3

網民指幼稚 只為了炒作

不過，韓安冉沒有原諒老公，周一（24日）晚，她開直播宣布已向小豬提出離婚，還透露其實二人感情本來就沒有很好，是因為有了孩子才結婚，她說：「其實早在婚前便和老公的關係不太好，只是因為孩子才結婚。這（離婚）是理性的結果，我們協調了一天，已無法改變了。我以後不會再結婚了，我不需要男人，我沒有愛了，只有狠毒，從今天起再也不當傻瓜！」

不少網民都認為韓安冉與小豬非常幼稚，留言形容二人「傻子一樣，什麼事都要人盡皆知，拿婚姻當兒戲，真是有病」、「我現在真有點懷疑他們結婚就是為了賣貨，要麼就為了炒作」、「廢物人生，錢是賺到了，人生過得一塌糊塗」。