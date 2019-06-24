馬國網紅林淑芬淚訴求診時遭醫生強吻：常發性感照不代表我隨便

女士穿得性感不代表可以讓人隨意侵犯。馬來西亞一名網紅日前於facebook專頁發文，稱到當地一家有名的專科診所求診時，醫生竟趁護士離開診療室的空檔，突然拉住她強吻其面頰，令她嚇得即時離開現場。她事後形容「完完全全是性騷擾」，稱造成心理陰影，又直言「我常發性感照不代表我是隨便的女生」，呼籲粉絲及其他網民切勿模仿。

不時於社交平台上載性感照片的馬來西亞網紅林淑芬發文稱早前看醫生時遭到強吻。（fb專頁「林淑芬2.0」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

經常於社交平台上載性感照片的馬來西亞網紅林淑芬，上周五（21日）於fb專頁發文，稱早前看醫生時遭到強吻。她表示，一直以來都希望將網絡形象與現實生活分開，故很少發布有關私人生活的內容，但隨着粉絲人數增加，有時會被粉絲認出，令她愈來愈害怕面對陌生人，「不敢與任何人對上眼睛，社交恐懼症、人群恐懼症，要不是逼不得已真的不會出門」。

林淑芬直指事件令她留下心理陰影，呼籲粉絲及其他網民切勿模仿。（fb專頁「林淑芬2.0」圖片）

林淑芬說，早前向一名「蠻有名的專科醫生」求診時，對方竟趁結束檢查後護士離開診症室的空檔，突然拉住她親吻其面頰，「當下的我腦袋一片空白，我是多麼害怕又錯愕，我只想馬上離開現場」。她稱曾向該名醫生求醫多次，一直都沒發生不愉快的事，「我不知道為甚麼他會做出如此沒道德的事」，直指當天的經歷令她嚇倒了。

她事後回想，形容醫生的行為「完完全全是性騷擾」，會造成其心理陰影，故特別發文呼籲粉絲及其他網民絕不能模仿，「我常發性感照不代表我是隨便的女生」，指出如有人遇到同類情況亦「一定要舉報」，並希望自己的生活不再被打擾。

+ 13 + 12 + 11

她又稱，自己未有公開涉事醫生及診所的名稱不代表她已經原諒，「如果之後我感覺依然很不爽還是會說出來的」，更於帖文加上「#缺德醫生」及「#醫者父母心根本是屁」的標籤。

帖文一發出即引來大批網民熱議，有人為林打氣，認為她應追究涉事醫生，「太過份了吧，那根本是性騷擾了，尊重都不懂嗎」，「就算是再熟的朋友也不會這樣吧」，「建議要行動，不姑息養奸」。

不過林今日再次發文回應時提到，「沒有證據報警/提告/公開醫院資料只會被反吿誣陷」，直言自己「沒有背景，也沒有財力與這件事搏鬥」，而公開事件的目的亦不是要呼籲公審，只希望答謝支持她的朋友及網民。

（fb專頁「林淑芬2.0」）