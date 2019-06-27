大雨下義載無助婆婆一程　好心台灣男讓出雨衣　婆婆一句激死佢

正所謂好人難做，有時向別人伸出援手卻不被領情，確實讓人尷尬。台灣一名男網民近日在facebook分享生活趣事，指下大雨期間遇到一名婆婆，好心提出載對方一程，還將雨衣讓給對方穿上，沒料婆婆一句令他「刺破心臟」。好人好事瞬間變成爆笑帖文，網民笑指鐵騎士超暖心，但「老人家就是這麼有趣」，叫他不要太在意。

台男下大雨期間遇到一名婆婆，遂心提出載她一程，還將雨衣讓給她穿上，結果被婆婆一句「刺破心臟」。（fb「爆廢公社」圖片）

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男網民在facebook群組「爆廢公社」發文，指下大雨期間見到有名婆婆很無助想叫的士，卻沒有車載她，於是跑去問「阿嬤你是要去那？」，其後邀她上車，並遞上雨衣給她穿着，詎料婆婆吞吞吐吐地說出真相：「你雨衣臭臭！」令樓主瞬間無言。他還在帖文標註「阿婆你刺破我的心了」。

↓↓↓ 好心男與婆婆爆笑對話 ↓↓↓

這則帖文笑爆網民，不少人都指老人家口直心快，「阿嬤講話比較直接啦」，但相信也想謝謝樓主，故不用放在心上。有網民亦大讚樓主很有人情味，「忍不住嘴角失守，謝謝你的愛心」、「很好人呢，但記住曬雨衣」。