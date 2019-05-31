【好人好事】網民一家老少大雨下等車　馬鞍山好心車主義載獲大讚

連日大雨令不少市民都只能留於室內活動，甚至連外出乘車都受影響。有網民日前一家老幼一同外出晚餐，吃飽後因遇上大雨，等候多時仍未有車，一名好心司機見狀主動提出義載他們回家，令樓主非常感動，遂於facebook群組發文大讚該名車主，而車主亦謙虛回應。

有網民日前與家人外出，於大雨下等車時遇到一名好心車主主動提出義載。（fb群組「馬鞍山之友」截圖）

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該名網民稱日前與一家六口到馬鞍山新港城晚飯，吃飽後已是晚上9時許，打算回家時卻遇上大雨，等車十多分鐘仍未能離開。這時一名好心車主駛經該處，看到樓主一家即提出可義載他們回家。樓主稱，該名車主當時連晚飯也未吃，而且提出義載前亦沒有問他們目的地，「佢係特登兜我們返屋企，開頭佢都冇問我哋返邊個區」。

樓主事後於fb群組「馬鞍山之友」發文，講述事件及表揚該名好心司機，「我家個九十幾歲嘅老人家話多謝您啊！真心感謝你好心人」。帖文獲網民大讚，「香港還有唔少好心人，有心人，大家都努力呀」，「真正香港人情味，我喜歡」，而好心車主後來亦「現身」，謙虛回應指事件是「小意思」，又笑言很多人都怕乘坐陌生人的順風車，不是每次亦有人願意接受幫助，「我食過好多檸檬㗎」。

（fb群組「馬鞍山之友」）