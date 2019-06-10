【家長注意】玩捉迷藏2男童躲廢置雪櫃遭反鎖　被發現時已窒息亡

貪玩是孩子天性，作為家長一定要睇實。吉爾吉斯兩名男童日前於家中玩捉迷藏時，一時興奮躲進一個放於家中花園的棄置雪櫃內，不料一進去便遭反鎖。男童父母其後發現不妥，找了5小時才於雪櫃尋回兩名兒子，惟他們卻已窒息身亡。

2名男童月初於家中玩捉迷藏時，躲進一個廢棄雪櫃內，意外被反鎖致窒息死亡。（YouTube「олег ний」影片截圖）

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根據外媒報道，意外在今月3日於吉爾吉斯的伊塞克湖州發生，兩名分別4歲及6歲的男童在家玩耍時，因捉迷藏而躲進家中花園一個廢棄的雪櫃。由於雪櫃設有無法從內部打開的門鎖，兩名男童一進去即被反鎖，無法打開櫃門，就算求救，外面亦難以聽到。

男童父母至中午發現兒子失蹤即開始尋找，但足足找了5小時才於廢棄雪櫃中發現已陷昏迷兩名男童。（YouTube「олег ний」影片截圖）

男童父母至中午發現兒子失蹤即開始尋找，但足足找了5小時才於廢棄雪櫃中發現已陷昏迷的兒子。眾人即時將男童抱出，進行心外壓急救，可是兩童經搶救後仍返魂乏術。

事實上，同類意外已非首次發生，今年1月3名兒童於美國佛羅里達州的家中玩耍時，同樣因玩捉迷藏而躲進一個沒有插電的雪櫃中，櫃門一關上便從內部反鎖，3名分別1歲、4歲及6歲的兒童最終窒息身亡，當地警方曾形容事件是「一場悲劇」，提醒家長注意兒童玩耍時有機會發生的危險。

（綜合）