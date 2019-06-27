【終身不娶】月賺8千、2年半儲22萬港元　台男公開終極儲錢大法

香港樓價持續高企，年輕人想「上車」難過登天，而近日台灣就有網民分享終極儲錢大法，擔任通宵更物料作業員的他，月薪為3.3萬新台幣（約8,300港元），全靠刻苦生活，基本上沒有花費娛樂，而且堅持「單身一輩子」，在短短2年半已儲下88萬新台幣（約22萬港元）積蓄，成功鼓勵不少網民。不過，有網民卻反問「這種生活人生還有什麼意義？」

台男近日公開終極儲錢大法，惟其苦行般的生活模式令網民反應兩極。示意圖，非當事人。（Gettyimages）

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該單身台男日前在PTT討論區發文，自稱是南部「肥宅」，目前在新竹縣任職通宵更物料作業員，月薪為3.3萬新台幣，工作時間固定返二放二，一年加班只有十日左右，年薪則大約55萬新台幣（約14萬港元），工作兩年半也靠自己養活自己，從來沒有跟家裏要錢。

台男亦分享他的日常生活，首先他堅持單身一輩子，「沒交過女友，也不可能交」，而且不買車、不買樓、不辦信用卡、連車位也買不起，平日只騎中古機車，手提電腦也用了9年。由南部北上工作的他，獨居月租4200新台幣（約1000港元）的套房。他又指平日沒有昂貴消費，連日本也沒有去過，休閒只有看球賽、漫畫、電影等不用錢的娛樂，每月使費大約1.5萬新台幣（約3,800港元），全花在吃飯、喝酒、手機、房租及水電等的基本生活費，餘下的都會儲起來。

台男公開自己的銀行存款。（PTT圖片）

帖文引起不少網民熱議：

他透露平日沒有任何高額花費，也沒有玩手機遊戲課金，以這樣的生活模式，一年大概可儲33萬新台幣（約8.3萬港元），每個月亦強迫轉帳薪水到另一個帳戶。經過2年半的努力，台男至今已儲下88萬新台幣，笑言「這樣有辦法活到老死嗎？」

不少網民對台男的苦行式生活方式感佩服，「很會存啊，厲害厲害」、「很會存了，領比你多的都不一定可以存那麼多」，有人則建議他應該靈活運用存款，「學理財啊哥哥，存着會被通膨吃掉」、「要買年金保險或相關保險或是投資理財」。不過，有網民卻不太認同他的做法，「這種生活人生還有什麼意義？」認為他可以對自己好一點。

（PTT）