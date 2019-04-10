買車上樓是不少人的願望，但香港買樓特別難，美國研究機構Demographia今年初公布的國際買樓負擔能力報告，指在港要不吃不喝21年才能購買600呎單位，連續9年成全球最難買樓的地區。有連登仔昨晚發帖訴苦，指辛苦工作儲了百多萬元，打算借盡購買約600萬的單位，詎料到地產舖詢問時，完全感到被歧視，「我再望一望呢個價錢，原來只係買到啲納米樓」。 帖文惹起網民熱議，不少人建議樓主到「大西北」（即新界西一帶）搵樓，指600萬預算仍有可能買到兩房單位。

有連登網民稱辛苦儲得百多萬元，打算購買約600萬的單位，沒料到代理卻稱其預算只能買到納米樓。示意圖。（資料圖片）

有連登仔稱辛苦儲下百多萬元，打算購買約600萬的單位，沒料到卻得啖笑。（連登討論區截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

樓主以「好努力咁草左（儲咗）球幾去買樓…咩都買唔到。」為題發帖，指自己很辛苦地工作數年，終於儲到「球幾」（百多萬元），打算借盡按揭買約600萬的單位，於是「雄心壯志」到地產舖查詢，沒料到驚覺其手期和預算，只能買到納米樓。樓主慨嘆「我辛辛苦苦，死慳死抵，揸住百幾萬走落去，以為自己都有啲錢，原來只係個死窮L」，更稱感受到被歧視。

如果只有百多萬元首期，要購買約600萬的單位，最少需借480萬元，分30年供款，每月亦要供大約1.9萬元，即每月收入最少要有約4.7萬元。（地產網頁28hse.com截圖）

帖文獲不少網民回應，有人認真地建議樓主不要購買巿區樓，反稱「大西北幫到你」，即叫樓主到新北西買樓，該處有不少「5字頭」的樓盤供選擇。另亦有人建議樓主買舊樓，到樓價升值加上收入增加，到時再換樓。

資料顯示，目前新界區仍有不少兩房單位是600萬以下，而巿區舊樓或唐樓亦有不少符合樓主的預算。但如要購買新樓盤，600萬可能只買到200多至300呎單位；另一方面，如果樓主打算「借盡」去買600萬的單位，而印花稅、代理佣金、律師費及貸款多於七成要有按揭保險，開支亦需20多萬元，以借樓價八成即480萬，以年息2.5厘分30年供款，每月供款約1.9萬元，以供款佔入息四成來看，買樓者月薪需達4.75萬元。

（連登討論區）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁