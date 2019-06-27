【逃犯條例】凌晨Call的士遇良心司機　不嫌阻路：做你覺得啱嘅事

一連串反《逃犯條例》修訂活動持續，昨晚在愛丁堡廣場舉行集會後，近千人再次包圍灣仔警察總部，有疑似參與活動的網民，昨凌晨召喚的士離開時遇上良心司機，不但未有怪責示威者阻塞道路「阻搵食」，更鼓勵年輕人「做你覺得啱嘅事就得」，他又指見到早前有示威者就包圍稅局道歉，令他感到「個心揦住揦住」，坦言他們並沒有做錯。最後司機更打算少收車資，惟遭樓主拒絕，司機無奈接受，並提醒他們要小心不要被捕，令樓主相當感動。

的士司機的體諒讓網民非常感動。（Gettyimages）

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該網民今早在討論區發文，憶述昨晚凌晨召喚的士離開，當時已跟司機溝通「邊條路封咗」，當樓主上車後，司機坦言今次「真係靠哂你地啲後生仔啦」，對於示威令道路受阻，他直言不會感憤怒，「凌晨封路根本無影響，呢幾盞燈都好快啫」，就算在日間也不會介意，「我睇新聞你哋都有讓條路等車過，慢係慢啲，但對住呢個政府，慢少少有咩所謂」，又鼓勵樓主不要理會其他司機的埋怨，「做你覺得啱既事就得啦」。

樓主表示至今政府對市民訴求還未作正面回應，司機坦言幾十年來也沒見過民意如此沸騰及持續這麼久，他又激動稱對比特首林鄭月娥，他更痛恨保安局局長李家超及律政司司長鄭若驊，「咩示威者移動先中頭部，無可能射頭㗎嘛」，又贊成示威者今日圍堵律政中心逼使政府回應，甚至建議他們圍高志森，「呢條友呀，成日亂噏」。

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對於早前有示威者就包圍稅局道歉，他大讚是高招，「一來拎返同情，二來同高官有個強烈對比，變相一巴打咗落班高官到」，不過見到年輕人鞠躬道歉，他坦言於心不忍，「個心硬係揦住揦住」。其後他又提醒示威者要小心不要被捕，更贊成美國及英國凍結官員的資產，「咁Ｘ鍾意做中國人呀嗱，係咁搞Ｘ我哋香港，你自己就拍拍屁股走」。

最後司機更打算少收車資，「當畀我做啲嘢啦，我咩都無做過」，惟遭樓主拒絕，司機無奈接受，並不忘為樓主打氣，令他相當感動。

不少網民見狀非常感動：

不少網民見狀坦言「睇到眼濕濕」、「香港需要更多呢啲好司機」，笑言明白事理的的士司機可遇不可求，又認為不少中年人不是大家想像中的漠不關心，並憶述昨日到領事館請願時，「聽到附近啲中年人講起道歉運動，佢哋都盛讚話有承擔，欣賞年輕人，明白唔係年輕人嘅錯」，讓他非常感動。

（連登討論區）