【逃犯條例】港人投稿至德國報章籲關注　「幫助香港」獲全版刊登

二十國集團（G20）峰會將於本周五、六（28、29日）在日本大阪舉行，不少網民發起於國際媒體刊登頭版廣告的行動，期望國際社會關注《逃犯條例》爭議、釋放和平示威者等議題。在此之先，不少港人亦運用外語知識，製作多國語言的文宣，向不同國家的人講述相關議題，更有人投稿至外地報章，期望為國際社會提供第一身資訊。有網民深夜於連登討論區發文，指兩名港人早前投稿曾至德國報章《法蘭克福匯報》周日版講述《逃犯條例》爭議，文章於周日（23日）獲全版刊登。

有港人投稿至德國報章《星期日法蘭克福匯報》講述《逃犯條例》爭議，周日（23日）獲全版刊登。（《星期日法蘭克福匯報》截圖）

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連登討論區網民「Ashes_of_Time」凌晨發文，稱兩名土生土長的港人日前投稿至德國報章《星期日法蘭克福匯報》，講述近日香港修訂《逃犯條例》引起的爭議，形容文章被刊登是「港人聲音直入德國媒體嘅第一步」，呼籲網民繼續關於事件。

兩人的文章同於周日（23日）獲全版刊登，實體版本的標題為《幫助香港！兩則呼籲》（Helft Hongkong! Zwei Appelle）；網頁版本的標題則為《兩則呼籲：香港正在發生的事情應該讓歐洲感到擔憂》（Zwei Appelle : Was in Hongkong passiert, sollte Europa beunruhigen）。

兩篇文章分別向外國讀者解釋港人對修訂《逃犯條例》的訴求，包括講述梁姓男子墮樓一事引發616二百萬人上街遊行。（資料圖片）

兩篇文章分別向外國讀者解釋港人對修訂《逃犯條例》的訴求、梁姓男子墮樓身亡後引起後續行動，以及從國際公民的身分指出德國和歐盟應幫助香港的原因。首篇文章以《穿黃雨衣的人》（Der Mann in der gelben Regenjacke）為題，講述梁姓男子墮樓一事引發616二百萬人上街遊行的經過，形容遊行當日人潮如海洋，市民亮起手機燈光，高呼保衛香港的畫面，令人想到每年悼念六四的燭光。

化名Dr. W. Ma的作者又稱，事件令他重新考慮移民，因港府愈來愈不尊重市民的民意，故因今次事件上街的人數超出5年前雨傘運動的現象毫不令人意外。他於文章結尾指出，中國將繼續對香港的自由構成威脅，質問歐洲社會：「你們要與中國更加友好嗎？」

其中一名作者呼籲歐洲國家關注香港情況，指出中國將繼續對香港的自由構成威脅。（資料圖片）

第二篇文章則由居於柏林、處名T.L. Yeung的港人撰文，標題爲〈雙城，一世界〉（Zwei Städte, eine Welt）。作者於文章開首直言：「作為兩個城市的世界公民，我有責任讓德國人意識到香港的情況也會影響他們。」他形容《逃犯條例》是中國與香港之間的「最後一道防火牆」，若議案獲得通過，不但港人，在港工作的德國及外國人都會受影響。

作者於文中指出，目前香港的情況應讓歐洲民主國家感到擔憂，並提出3大論點，認為歐盟應關注並協助香港。作者指香港一直是世界民主的一部分，自由和獨立法律制度不僅維持城市特性，同時亦保障歐洲在東亞的利益，其次香港的七百萬名公民於過去的民主運動展示了極高公民質素，向世界展現民主的力量，故在戰略及道德角度上，歐盟都應該協助香港。

另一作者形容《逃犯條例》是中國與香港之間的「最後一道防火牆」，提出3大論點，認為歐盟應關注並協助香港。（資料圖片）

除了獨立投稿外，有網民昨發起眾籌，希望在國際媒體刊登頭版廣告，呼籲國際社會關注《逃犯條例》爭議，300萬港元目標火速於6小時內完成。（gogetfunding網頁截圖）

最後，作者形容「香港是中國土地上的世界民主的前線」，歷史已證明她在亞洲以至世界上的特殊意義，一旦香港的特點消失，「世界其他民主國家將不能再通過這個橋頭堡影響中國的人權和民主發展」，故呼籲歐洲各國可採取不同措施表達關注，並為反對《逃犯條例》的香港公民提供保護等等。

相關帖文引起網民熱議，不少人響應樓主呼籲，將相關報道轉發予身邊人及外國朋友，期望引起更多人關注。亦有人直指「香港真係卧虎藏龍」，稱看見不同崗位的人都努力向國際社會展示香港社會現況令人非常感動。

（連登討論區）