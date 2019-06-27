【逃犯條例】港人出真名助眾籌小組德國登報：Credit要畀晒每個人

有網民前日（25日）發起眾籌，希望籌300萬港元在各大國際媒體刊登頭版廣告，呼籲國際社會關注《逃犯條例》爭議，籌款金額於6小時內火速達標，最後在9小時籌了670萬港元。僅僅兩日，德國的《南德意志報》已刊出由港人撰寫的公開信，效率之高令不少網民驚訝及讚歎。 有份參與登報過程的居德港人「石賈墨」凌晨（27日）於facebook發文，講述籌備經過，除了協助翻譯校對及聯絡報章負責人，她更在信內公開個人名字及地址，擔任承擔法律責任的代表。她表示不想出自己名，不希望被誤會是發起人，因為「今次發起人有成兩萬幾個」，而且她認為這次全球頭版計劃完全自發，「Credit要畀晒每一個人」，她指過程中很多港人付出很多：「你係永遠無可能知道有幾多個人，花咗幾多時間，幾多心血去搞呢樣嘢」。

由港人眾籌資金刊登的公開信今日於德國報章《南德意志報》政治版首頁刊出，居德港人「石賈墨」分享協助刊登廣告的過程。（《南德意志報》截圖）

德國報章《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）今日的政治版首頁，即頭版第五頁，刊出港人眾籌廣告。該廣告由早前發起眾籌登國際頭條的團隊設計及協調，上半部為616遊行的黑白大相，配上「Stand with Hong Kong at G20」（於G20峰會與香港同行）的標語，下半部則為向國際社會發出的公開信的德文版本，處名為「一群香港人」（ihre hongkonger）。

居德港人「石賈墨」凌晨於個人專頁發文，分享協助刊登廣告的過程，形容「呢樣嘢，無人做過。做得成，的確係創造歷史」。她說，由於德國對報章廣告有特定法律要求，必須刊出「出版物法規負責人」（Verantwortlich im Sinne des Presserechts，ViSdP）的名字，為了於短時內順利刊登廣告，本身於過程中負責聯絡報章及安排翻譯和校對的她，順理成章成為ViSdP，真名被刊登於廣告的右下角。

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廣告刊出港人向國際社會發出的公開信的德文版本，處名為「一群香港人」。（《南德意志報》截圖）

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石賈墨直言，「我係唔想出自己名的」，因成為廣告的ViSdP或會讓人誤會她是行動的發起人，「我個人意願，同其他參與組織多國賣頭版嘅朋友都好希望用『一班關心香港嘅香港人』嚟做身份」，只是受到法律限制，亦難以於短時間內開公司以公司名義下廣告，故「出我自己個名，係最直接嘅解決方法」。

她又分享，整個籌備過程中，不少港人都付出很多，「你係永遠無可能知道有幾多個人，花咗幾多時間，幾多心血去搞呢樣嘢」。她說，整個行動完全屬自發，雖然有點混亂，但「從翻譯，到排版，到轉賬，到資料搜集，到聯絡等等等等，每一個人都盡心盡力咁為呢個目標努力」，直言形容是奇蹟亦絕不為過。

有網民昨發起眾籌，希望在國際媒體刊登頭版廣告，呼籲國際社會關注《逃犯條例》爭議，300萬港元目標火速於6小時內完成。（gogetfunding網頁截圖）

石賈墨說自己出力協調的動機非常簡單：「我好想幫幫手。」但她強調事件的「Credit」並非只屬她一人，而是屬於每一個有份幫忙的港人，「雖然我唔可以披露佢地嘅身份，但係每一個人都係呢個歷史性一刻嘅主角」。

根據發起眾籌登報組織發放的資料，今日（27日）除了《南德意志報》會刊出港人眾籌廣告外，英國《衛報》（The Guardian）的內頁全版、比利時《Politico》 網上版的G20專題及加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）亦會刊登廣告。