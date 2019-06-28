【史上最難連線題】看圖分李白杜甫白居易　網民：明明同一人

讀書時一定會接觸到唐詩，不論中文課和中史課也會提及，其中李白、杜甫和白居易是非常有名的唐代詩人，用他們來出題目可以有多難？日前，有台灣網民瘋傳一條「史上最難連接題」，學生需要根據畫像來分出李、杜、白，難處是圖中三人的樣子看起來一模一樣，「確認過眼神，他們是同一人」。不少人認出題目，道出此題關鍵在他們頭頂，「帽子是關鍵」，因為3人仕途不盡相同，看帽子設計就分到。不過，有留言笑稱不必想得太複雜，因為3個畫像是根據教科書畫的，書中標上名字，只要認真看課本便懂分辨。

網民笑稱「出這的還是人嗎？」（fb群組「爆廢公社」圖片）

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就算未讀過李白、杜甫和白居易的詩，他們的名子你一定聽過，有些教科書及圖書上會有他們的畫像，但要認出來有一定難度。一名台灣網民在facebook群組「爆廢公社」發文，上載一張連線題，質疑「出這個還是人嗎？」。從圖片看來，3人的樣子幾乎一樣，輪廓和眼睛一樣，只是眉毛、鬍子略有差異，帽子完全不同，如果眼力好一點，最左邊一人的腮紅略大，貼近鼻子。

原來這道連線題在台灣「老是常出現」，不少網民都認出來，「小時候看到這題，只煩惱沒尺畫不直！」，網民指這條是他們兒時常見的題目，紛紛埋怨「明明是同一個人」、「這三個肯定是失散多年的兄弟」、「這三個都韓國塑膠人是吧」，又埋怨為何古人都要畫腮紅跟眼尾。有指中國畫最講究神態，李白詩句情感奔放，「鬍子比較飄逸的是李白嗎」，但仍有不少人指這道題的關鍵在帽子。

不少網民指答題關鍵是帽子，要留意他們的仕途。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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其中一個留言說要看帽子制式，因為各朝代的服飾都不一樣，然而他們3個都是唐朝人，時間接近之餘，李白和杜甫甚至是朋友，沒有朝代之分。這時解題要考慮他們的「仕途」，「李白最窮，所以帽子最簡單！杜甫當官被貶，所以有官帽，另一個就是白居易了」，3人縱然有官職，但以白居易官位最高，所以帽子看上去較豪華，而桀驁不馴的李白最仕途不順，所以帽子最簡單。

雖然說法有理有據，但有網民指，3人樣子和課本上的畫像相似，帽子更是一模一樣，答題口訣是「杜甫帽子有蝴蝶結，李白帽子最簡單，白居易帽子有邊邊角角」。

（facebook群組「爆廢公社」）