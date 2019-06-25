台灣好學爺爺超強筆記震驚網民　興趣廣泛古文到流行曲樣樣有

年齡從來不是學習的障礙，活到老學到老是不少人的終身目標。台灣一名大學生近日就於討論區分享爺爺的手寫筆記，稱爺爺從小對中文極有興趣，當兵時也認真看書識字，至今年屆八旬仍每日學習不同知識，製作自家筆記，大讚對方可愛又好學。她將爺爺的筆記拍照上載，整齊的字迹及條理分明的生字表都讓一眾網民自愧不如，直呼「好棒好厲害」。

有台女於討論區分享八旬爺爺的手寫筆記，引起網民討論。（「Dcard」討論區圖片）

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該名台灣女子前日於「Dcard」討論區發文，分享好學爺爺的手寫筆記。她說，爺爺是外省退伍老兵，從小對中文充滿興趣，喜歡上學，12歲時被國民政府軍帶到台灣打仗，「一直在台灣的日子，爺爺甚至不識字」。

台女指，爺爺長大後為了考上軍官，於眾人睡覺的時候，「一個人挑燈夜讀，每天都在認真的看書」，至今已年屆八旬，仍然每天坐在書桌前努力吸收各樣知識，並會製作剪報及手寫筆記，將各種知識整齊分類記錄。她特別提到，爺爺甚麼都會記，「連偶像明星都記，難怪他這麼知道現在明星大大小小的事情」，大讚爺爺非常可愛。

一按即看台灣爺爺超強大筆記：

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從她上載的相片可見，爺爺好學的程度超越常人，筆記包含不同領域的資料，如古文、報紙上的好句、生活知識，甚至是娛樂明星的名字及歌名也有。筆記全部以工整的字迹記下，部分更以不同顏色作為分類，令資料一目了然。

爺爺的可愛模樣：

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網民看過相片都大感驚訝，稱讚爺爺的筆記非常詳細，記錄時一定很認真，「根本是參考書啊！」，「這比我高中學的核心30篇的內容還多」，「爺爺可以去當國文老師了」。

亦有不少網民對爺爺的工整字迹大感佩服，「可愛的爺爺字好漂亮，真的是活到老學到老」，「爺爺這麼認真，害我壓力好大」，「字跡優美婉轉又有力度，我是跪在手機前看完」。

（「Dcard」討論區）