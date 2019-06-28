男同事做爸爸WhatsApp報喜　老細即溫提只可放3日侍產假被鬧刻薄

要找好老闆不簡單，不少人都感嘆總遇着刻薄老細！有打工仔日前在facebook群組替同事抱不平，稱男同事的妻子預產期是1月19日，剛好是男性侍產假由3日增至5日法例生效日期的後一天，結果妻子早了兩天生產。當男同事將喜訊發到公司WhatsApp群組時，老闆不單止沒有道賀，更重申他只能放3日侍產假。有網民稱老闆的確有權只批3天侍產假，但應該私下通知員工，「跟住老細就問點解啲員工對公司唔忠心咁易轉工」。

網民指男同事年初當爸爸，但妻子撞正侍產假改5天的前一日生產，老闆企硬計他3天。(示意圖／資料圖片）

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日前有打工仔投稿至fb群組「奴工處」，分享一宗今年初公司發生的不快事件。他指公司一名男同事的老婆預產期是1月19日，「正正係勞工處將男性僱員侍產假由3日增至5日嘅之後嗰日嚟」（條例生效日期為1月18日）。原本以為可享有5天產假，豈料男同事妻子提早穿了羊水，1月17日就生了嬰兒。

男同事當爸爸後在公司WhatsApp群組分享喜訊，正當同事們齊聲道賀時，老闆無祝賀之餘，竟然「Cap圖」提醒，「溫提男同事佢侍產假係3日而唔係5日，因為新措施係1月18先實行」，然後整個群組頓時靜默，打工仔直斥「老世究竟咩心態？」

網民紛紛指責老闆為人刻薄兼「唔識做」，認為至少應「恭喜咗先Send」，「計到咁唔啱做老細，為咗兩日買起個同事忠心抵哂，你估請人咁易咩」，有人又揶揄「唔講佢可能仲以為自己好醒」。不過有留言指，老闆的確有權「揸正」，「不過正常人應該係大Group恭喜吓人，呢啲嘢就私底下講啦」。

（facebook群組「奴工處」）