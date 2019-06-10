90後堅持唔OT　被鬧唔識「辦公室文化」　網民狂撐：咪縱容老闆

日劇《我要準時下班》大受觀眾歡迎，惟職場上卻大多數人覺得加班才是常態。有90後網民分享，指工作期間覺得疲累，到茶水間休息數分鐘飲啖水都被資深同事冷嘲熱諷，堅持準時下班的他，更被批評「你識唔識辦公室文化㗎？」令他難以認同。不少網民留言支持其立場，直指應跟合約的工時工作，不應無償OT，「縱容老闆唔要得」。

有連登網民分享，指自己堅持準時下班，卻被同事指他不知道什麼是辦公室文化。（《我要準時下班》劇照）

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網民「啊Sam」在連登討論區，以「我90後真係唔知咩叫辦公室文化」為題發文，說近日上班時對着電腦時間太長覺得累，遂到飲水機旁「飲下水休息下」，轉頭即被資深同事嘲諷，「老屎忽話我，你都休息咗幾耐，諗住休息到幾時？」他自問才坐下休息5分鐘都沒有，「真係想做X死人咩？」惟樓主坦言只敢怒不敢言，返回座位了事。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

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樓主透露其工作合約提到工作時間是朝九晚六，「啲同事可以做到九點先走，我都廢事XX佢哋，（我）準時六點放工」。後來有同事問他「咁多嘢做，你一日做晒？」樓主回答如果一天未能做完就留第二天才做，結果被對方斥責：「你識唔識辦公室文化㗎？」對方說法樓主完全不認同，重申只知道什麼是準時放工。

樓主表示之前做過數份工作，超時工作都會有補水，大嘆「而家做Office竟然無OT錢」，直言「我真係唔多明咩辦公室文化係咩」。

樓主認為，自己休息數分鐘沒有大問題，但卻被資深同事斥責，十分無理。（《我要準時下班》劇照）

樓主一直堅持準時放工，即使被同事斥責亦未有理會。（《我要準時下班》劇照）

不少網民留言支持樓主，指其想法才是正確的工作態度，有人認為所謂的辦公室文化只是老闆與「老屎忽」將部份無理行為合理化的理由，「根本返工就係應該跟合約做，工時寫幾多就做幾多」，不能無償超時工作做爛市，亦不應縱容有關的行為。

（連登討論區）