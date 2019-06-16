安徽狗狗被當豬養　肥到似豬肚腩貼地　網民：縱狗等如虐狗

所謂生仔要考牌，其實養寵物也可能有需要考牌。安徽馬鞍山有負責狗隻管理的社區民警，最近發現有2隻狗狗胖得像豬，走路的時候即使蹬直腳，但肚腩都大得幾乎貼地。原來2隻狗狗的主人都愛在菜市場購買檔口剩下的滷味，如滷鴨及滷鵝的屁股等，餵給狗狗當點心；而狗狗長期吃了就睡，睡醒就吃，加上缺乏運動，久而久之都患上高血壓。許多網民都批評狗主的縱容是變相虐待，認為應早日帶狗狗看醫生治療，否則恐怕危及狗狗性命。

安徽馬鞍山有兩隻狗狗胖得像豬一樣，走路的時候即使蹬直腳，但肚腩都幾乎貼地。（梨視頻片段截圖）安徽馬鞍山有兩隻狗狗胖得像豬一樣，走路的時候即使蹬直腳，但肚腩都幾乎貼地。（梨視頻片段截圖）

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2隻胖狗狗一隻黑色，另一隻白色，如果牠們不吠，遠看就像兩頭豬。負責狗隻管理的社區民警近日巡邏宣傳時，看到牠們的樣子覺得非常搞鬼，於是拍下片段，其後在網上瘋傳。從片段中可見，兩隻狗狗不走動的時候，肚皮緊緊貼着地的，而走路時即使猛力蹬直腳，但肚腩都只會微微離開地面，看起來非常吃力。

兩隻狗狗如果不吠，遠看就像兩頭豬。（梨視頻片段截圖）

原來狗主養了牠們好幾年，在膳食方面都非常不均衡，愛在菜市場以平價買下檔口剩下的滷味，特別是滷鴨及滷鵝的屁股，讓狗狗長期吃了睡，睡了吃，而且沒有運動，說白了就是把狗當豬養，而狗狗亦果然肥得像豬。狗主曾帶牠們給獸醫檢查，結果雙雙都患有高血壓，亦有心血管病，夏天必須為牠們開冷氣。

不過狗狗長期被縱容，主人直言如果不讓牠們吃就會大吵大鬧，主人正打算再帶牠們去看獸醫。雖然狗狗看起來很可愛，但許多網民更擔心牠們的身體狀況，「看牠們腿都伸不直了」。亦有人斥責狗主的縱容是變相虐待，認為他應早日帶狗狗看醫生治療，否則如同慢性殺犬。

（梨視頻）