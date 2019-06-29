【紅事變白事】台女工程師遭大巴輾斃　男友痛哭：鑽戒都買好了

昨天騎單車在台北市大安區被休旅車（旅行車）輾過的27歲吳姓女子，經送醫搶救後仍於昨晚8點左右傷重不治，其家屬及男友聞訊趕赴醫院皆泣不成聲，無法接受吳女離世，吳女男友更悲痛表示，鑽戒都買好了，原本近日就要求婚，沒想到遇上死亡車禍。

昨晚6點左右，吳女行經大安區臥龍街巷弄時，突然被一輛休旅車（旅行車）從後方撞上，該車直接從吳女身上輾過，並一路向前衝上人行道才停下。（聯合新聞網提供）

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據《三立新聞網》報導，吳女男友在醫院時痛哭失聲，他籌備求婚計畫許久，原本近日就要向吳女求婚，「連鑽戒都買好了」，未料吳女遭遇死劫。吳女父親到醫院後也表示，無法接受女兒竟在下班途中被撞死。

據了解，吳女在信義區工作，是一名工程師，平時男友常接送吳下班，但昨天男友到健身房運動，吳女也打算騎單車回家當作運動；晚上6點左右，吳女行經大安區臥龍街巷弄時，突然被一輛休旅車（旅行車）從後方撞上，該車直接從吳女身上輾過，並一路向前衝上人行道才停下，導致吳女當場大量出血、失去生命跡象。

經警消人員送醫搶救後，吳女仍傷重不治。肇事的梁姓休旅車（旅行車）駕駛從事發後就意識不清，被送至萬芳醫院救治後，直到今天下午仍昏迷不醒；但院方已為梁男抽血檢驗，目前已排除梁男酒駕可能，至於確切肇事原因，仍有待梁男清醒後進一步釐清。

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