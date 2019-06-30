女客人咖啡店外帶零食齋坐　被勸喻竟粗口大罵：𠲖家逼人買嘢呀？

餐廳內不得進食外來食物是常識。有連鎖咖啡店店員近日投稿至「西客之道」，指遇見有女客人經常拿着一大袋零食到店內「齋坐」不消費，還遺留大量垃圾，當員工溫馨提示她會否點一杯飲料，她隨即粗言發難：「你𠲖家逼人買嘢呀？」最後該名客人被邀請離場時還拋下一句，「我以後都唔會過嚟幫襯，你哋等執笠啦！」，令樓主相當無奈。

任職連鎖咖啡店店員的網民近日投稿至facebook專頁「西客之道」，指每逢星期一至五就有女客人拿着一大袋零食出現，但從來沒有消費，每次只問店員拿冰水，並進食大量零食，其後在枱面遺留包裝袋。

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樓主見狀不得不跟足公司指引，邀請她點一杯飲品，樓主描述當時她已坐了1小時，但客人只將餐牌放枱面沒有理會，再過一小時突然進食點心麵，店員唯有上前阻止，並再次強調在餐廳範圍內必須消費，「如果你唔會消費我只好邀請你離開」，但客人竟反駁「隔籬個啲學生夠無買啦」，又爆粗大罵「你而家逼人買野呀？」。

店員唯有心平氣和再解釋：「小姐你每日過嚟食外來食物都唔係辦法」，又指客人每日都來並留下很多垃圾，令對方忍不住重覆「咩叫每日都嚟，我剩係琴日同今日喺度坐」，最後拋下一句「我以後都唔會過嚟幫襯，你地等執笠啦」敗走，樓主忍不住說：「乜佢有幫襯過咩？」

帖文引起網上熱議，有網民稱「唔幫襯都仲當自己係客，係威喎」，另有人指自己亦曾遇過類似客人，「從來無見過佢幫襯，但係就成日食到成枱成地都係雞翼尖啲骨，要職員執手尾」。

（fb專頁「西客之道」）