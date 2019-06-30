台男狂瘦45公斤　證件證照片面目全非被職員攔截　網民：晒命！

大家有因為跟證件照差太多而被攔截的經驗嗎？很多人是發生在出國的時候，因為自己跟護照上完妝照片差很多，常常杵在原地跟海關大眼瞪小眼。不過以下這位網友的狀況就比較特殊了，他提到最近去好市多﹙Costco﹚消費，不料因過去一年自己為了身體健康狂瘦45公斤，居然就因為瘦下來的樣子跟照片落差太大而遭賣場人員攔截！讓他好心提醒「奉勸大家瘦不要一次就瘦四十五公斤」，超鬧狀況笑翻網友。

這根本炫耀文來着吧～雖然原PO第一時間看似在抱怨自己因為外貌落差太大被擋在門外，不過在其他人眼裏看來根本就是想炫耀自己瘦了45公斤吧：「我也好想要有這種困擾」、「瘦身有成的困擾」、「這根本不同人呀～怎麼瘦的大哥」、「真的看起來是兩個人」、「這根本是減肥勵志文」、「炫耀文無誤」。

不料因過去一年自己為了身體健康狂瘦45公斤，居然就因為瘦下來的樣子跟照片落差太大而遭賣場人員攔截！（圖片來源：爆廢公社）

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反觀自己都是從M一路上升到3XL…網民：「我看完只有羨慕…」、「通常我的照片都是下面那張先拍，之後再拍上面的那張」、「我是反過來的那種」。既然對比照都PO了，減肥秘技快交出來！「跪求瘦身法」、「我比較想知道怎麼瘦的」、「不管怎樣啦，如何瘦的，快交出秘方」、「炫耀可以，但請列清單讓我效法，好嗎？」、「怎麼瘦的求教學」、「跪求～1年45公斤的方法」。

瘦了45公斤真的太厲害～豐潤的臉頰因為體重下降瞬間消風這麼多，也難怪會讓賣場人員懷疑啦XD，而他本人提到不只賣場，連有時候在路邊碰到臨檢，也會被警察請去旁邊確認身分，讓我們再看一次瘦身有成的照片，嗯...的確很難不懷疑啊XDD

他本人提到不只賣場，連有時候在路邊碰到臨檢，也會被警察請去旁邊確認身分（圖片來源：爆廢公社）

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