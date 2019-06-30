【逃犯條例】屢傳負面消息令網民感絕望　連登絲打籲：畀自己抖吓

特首林鄭月娥提出修訂《逃犯條例》引起社會廣泛爭議，引發連場遊行示威後，政府以「暫緩修例等法案自動失效」以平息事件，但示威者認為政府未有回應撤回修例及成立獨立調查委員會等訴求，連日來仍示威集會不斷，造成警民衝突及社會撕裂。過去約2周先後有一名35歲男及一名21歲女大學生留下反修例字句後墮樓身亡，不少網民表示震驚和傷痛，稱難以接受，呼籲大家要珍惜生命。有連登絲打撰文表示，對網民的絕望及無力感深同感受，但她同時呼籲：「好好畀自己休息一下！去吓吃喝玩樂！」

港府擬修訂《逃犯條例》引起社會廣泛爭議，今月示威遊行及集會不斷以外，更甚爆發警民衝突，造成社會撕裂。（資料圖片）

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連登絲打撰文表示對網民的絕望及無力感深同感受，但她同時呼籲大家要好好休息↓↓

絲打「肥熊貓」昨日於連登討論區撰文，表示大家於整個6月亦不斷留意《逃犯條例》的新聞及消息，其實不自覺已吸收了大量負能量，甚至產生負面情緒。她指出：「如果你日日都花好多時間上連登、上facebook 追post，越嚟越感到絕望、好無力，係正常㗎！我相信好多香港人同你都有一樣感覺，包括我。」

她同時呼籲其他巴絲打要照顧自己身、心理需要，暫時抽離及放鬆是最有效的方法，「唔好再睇連登，唔好再睇新聞，del咗app佢，del埋所有page！好好畀自己休息一下！去吓吃喝玩樂！等自己做返年輕人應該做嘅事，開開心心過日子。」

「肥熊貓」解釋，因得悉再有人墮樓身亡，對大家必定有很大打擊，希望其他巴絲打要振作及互相支持，「香港人一個都不能少，如果少咗你一個，只會令香港呢個地方少咗一個關心同珍惜佢嘅人」。

不少連登網民力撐「肥熊貓」，紛紛留言互相打氣，「休息先可以走得更長遠」、「慢慢長路，一個都不能少」、「有情緒問題真係要交低手機，刪連登，好好放鬆下，唔好再有人犧牲」、「支持！最緊要量力而為」、「無錯，人先係最重要」、「多謝你呀樓主，講咗好多人都無留意嘅事，接收太多負面嘢，其實對自己心境都唔好」。（連登討論區）

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