【逃犯條例】撐警集會後添馬垃圾滿地　兩陣營各有人自發執手尾

立法會議員何君堯昨日於添馬公園發起「撐警隊，護法治，保安寧」民間聲援集會，支持警察執法及為他們打氣。大批穿藍色及白色衣服的參加者帶同不同標語到場，期間有人與立法會示威區內的反修例示威者爆發衝突，有示威者及記者遇襲受傷。 集會約於黃昏完結後，添馬公園、中信天橋至金鐘站的一段路上散落大量垃圾及用完的標語。有網民昨日拍下照片，可見集會後不少穿黑衣的年輕人自發到場清理垃圾及打掃，至於被指留下垃圾的撐警市民亦分享相片，顯示亦有人參與集會期間收集垃圾。

有團體昨於添馬公園舉行聲援警方集會，有網民發現集會完結後現場一帶留下大量用完的標語在地上。（fb專頁「North District 北區」圖片）

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昨日撐警集會結束後，facebook多個群組均有網民上載相片，指有參加集會的人士留下多張用完的標語及垃圾，堆於花槽及港鐵站入口旁邊形成垃圾小山，批評相關人士未有清理現場，「究竟撐警嘅人有幾愛護香港？掉垃圾咁簡單嘅嘢都做唔好」。

有網民發現，參加集會的人士留下多張用完的標語及垃圾，堆於花槽及港鐵站入口旁邊形成垃圾小山。（fb專頁「North District 北區」圖片）

而入夜後，有部分身穿黑衣的年輕人在參加晚上於立法會示威區的反修例集會及悼念墮樓身亡死者的活動後，自發於添馬公園及中信天橋收集垃圾及分類。相片被上載至fb後，獲得多名網民讚好，「市民公民權利平等，但質素有高低之分」。從相片可見，年輕人將用完的撐警標語、膠袋等垃圾分類包好，放於路邊方便清潔工人收拾，亦有人於中信天橋蹲下收拾地上垃圾及清理膠紙漬。

兩名參與撐警集會的中年男女手持垃圾袋，於添馬公園收集垃圾。（fb專頁「我是中國人! 我以此為傲!」圖片）

不過有參與撐警集會的市民昨晚亦於fb上載相片，稱有參加者自發帶同垃圾膠袋協助清理現場，「點解飯民話自己有自發性，我哋無咩？我哋即時執垃圾，包好晒，等清潔工人收拾」。相中可見兩名中年男女手持垃圾袋，於添馬公園收集垃圾，並將多袋垃圾放於公園內的垃圾筒旁邊。