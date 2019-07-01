周國賢7.1凌晨發文：對不起孩子，讓你們走崎嶇的路　網民：撐住!

《逃犯條例》修訂惹來巨大爭議，風波至今仍未平息，不少年輕人都走上街頭表達意見。就在七一慶回歸及遊行活動舉行前，育有三個女兒的藝人周國賢（周爸）於今日凌晨發文，指自己「並不是一位很好的爸爸」，並指「對不起，孩子們，要讓你們走上崎嶇的路……但更對不起的是，孩子們，你們要知道，如果現在不把凹凸不平的路統統都踏平，你們的孩子……他們將要走的路，將會更艱巨」。 他亦貼出一張拍攝《陽光燦爛的日子》MV時拍下的圖片，不少網民看過帖文都非常感動，同時亦擔心周爸的情緒，留言呼籲他要堅強，「別放棄，小孩還很需要你」、「我們都在」、「加油撐住」。

周國賢今早凌晨1時48分左右於Facebook專頁發文。（fb截圖）

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周國賢今日凌晨1時48分左右於Facebook專頁發文，指自己「並不是一位很好的爸爸」，「原諒我，我能力有限，我未能鬥得過時間，趕得及填補好家中的所有窗口，為你們去遮擋本來就不應該是你們去承受的風雨。原諒我，我能力有限，我未能為你們都鋪好一條平坦舒服的大路、好讓你們能夠在這輩子也不必知道現實有多殘酷的情況下，幸福快樂、簡簡單單的在這條大路上，快樂的走到盡頭」。

有網民留言以周國賢的歌曲歌詞為他打氣：

他又向孩子致歉，「對不起，孩子們，要讓你們走上崎嶇的路……但更對不起的是，孩子們，你們要知道，如果現在不把凹凸不平的路統統都踏平，你們的孩子，你們的孩子的孩子，他們將要走的路，將會更艱巨……」，文章最終以「對不起，辛苦你們了！」作結。

周國賢於帖文中同時貼出一張他拍攝《陽光燦爛的日子》MV時，與小孩在海灘嬉戲的圖片。不少網民見狀都非常感動，指「慶幸自己選了周國賢當偶像」、「一齊努力去守護屬於我哋嘅家」。

不過亦有很多人擔心周爸太過自責，會走入情緒低潮，故留言為他打氣，「加油撐住」、「做父母不是要替孩子們鋪一條平坦的路，而是協助他們裝備好自己去行一條崎嶇的路」、「做好你的專業來，作好廣東歌，或許某天令你孩子或孩子的孩子在戰場上，聽到那共鳴的音調時，令我們族人可再走在一起去戰下去」、「孩子終需學習與面對世間變幻生命無常，爸爸已盡責教我們捉緊理想」。

