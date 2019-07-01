抄iPhone Memoji出「Mimoji」？　小米否認抄襲：已自審自查

小米與美圖秀秀合作的全新系列手機「小米CC」將於2日推出，不過當中一項叫「Mimoji萌拍形象」新功能，卻被網民質疑涉嫌抄襲iPhone的Memoji功能，於微博引起爭議。小米官方發表聲明，表明公司高度尊重知識產權，否認抄襲之說，稱會保留向惡意造謠者通過法律途徑追究到底。

事緣微博用戶「搞機少女」上周六（6月29日）在微博上貼了4張圖片，比對iPhone Memoji及小米Mimoji所造出來的表情符號，着大家「感受一下」。（微博圖片）

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事緣微博用戶「搞機少女」上周六（6月29日）在微博上貼了4張圖片，比對iPhone Memoji及小米Mimoji所造出來的表情符號，着大家「感受一下」，雖然她沒有作出任何指控小米抄襲蘋果的言論，不過帖文很快惹來網民就版權問題熱議，不少人提出其功能名字不僅拼法相似，某些裝扮及飾物都類同。

翌日小米立即發出聲明，指經過嚴格的自審自查後，公司高度尊重知識產權，否認抄襲。聲明中又指小米無法從「搞機少女」微博以外的公開渠道，找到所展示的iPhone表情符號，擔心有人針對Mimoji已公開的形象圖，再從iPhone手動製作類近形象，再惡意傳播誤導公眾，希望「搞機少女」可提供她所發布的圖片的來源協助調查。

小米更稱，「如果能證明小米確實有抄襲行為將公開道歉、嚴肅處理，包括但不限於辭退相關責任人，如果無法證明，對惡意造謠者、幕後黑手以及不負責任的惡意傳播者，將通過司法途徑將其法律責任追究到底。」同時又展示出部份原創的手繪圖。

小米表示，公司在2018年5月31日推出小米8時有Mimoji的功能，而今次進一步升級後，可自動識別用戶的五官、眼鏡、膚色及髮型等特徵，直接生成卡通，目前已原創設計了165個基礎素材，惟iPhone不具備自動生成功能，故認為Mimoji與iPhone的產品有很大差異。

事後「搞機少女」於微博再次發文，直言「小米的聲明太嚇人」，「我也沒說啥啊，就是經常玩iPhone的Memoji，看到小米卡通形象就想到了蘋果的」，她更表明「別再圈我了，也不要陰謀論了，沒有什麼幕後黑手，這樣真的挺沒勁的，以後我好好用蘋果吧」。

（綜合）