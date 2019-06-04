高雄惡女疑室友偷吃男友　瘋狂施虐4小時　以「戴套掃柄」插下體

除了閨密，室友也可能是男友偷食的高危目標，惟正印再生氣，對小三施暴報復就是錯。高雄有惡女懷疑室友勾引男友，竟揮刀傷人，還威脅找百人輪姦對方，最後對室友瘋狂施虐4小時，拿鐵掃帚套上安全套，插入室友下體並拍其裸照，最終室友報警，惡女被捕判囚8年兩個月。

有台灣女子疑室友勾引男友，竟虐打對方4小時，更以掃帚柄塞其下體，因而被判入獄。（示意圖，非當事人，《感情生活》劇照）

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台灣傳媒報道，高雄一名34歲姓李女子去年7月認定37歲的室友勾引其男友，甚至認定兩人已發生性行為，一氣之下到租屋處暴打室友，出言指「要找100個男人輪姦你，如果你拿5萬元給我，就少50個男人輪X！要讓你去當妓女賺錢給我花」。

威脅以外，李女又拿出小刀刺傷室友手臂，最恐怖是她竟迫室友脫光衣服，躺在床上打開雙腿，又命令對方在鐵掃帚的握柄位置套上安全套，強行插入其下體約10次，並拍其裸照，前後凌虐對方達4小時。

網上不時爆出大婆以扯髮、剝光豬及塞下體等手段虐打小三，網民怒斥訴諸暴力太離譜。

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受害人受辱後報警，警方到場拿走鐵掃帚作證物，李女否認施虐，辯稱只是把鐵掃帚拿到室友下體附近，沒有插入的行為。

案件日前在高雄地院開審，法官認為李女的行為嚴重貶損其室友的人格尊嚴，而強把外物插入對方下體，更是觸犯強制性交罪，雙方未達成和解，故根據攜帶凶器強制性交而凌虐罪，判李女囚7年半，另加散布竊錄身體隱私部位內容罪，判囚1年，合計執行8年兩個月徒刑。

網民均對李女惡行感憤怒，狠批她單是懷疑就施暴。除不齒其暴力行為外，亦有人怒問：「男友呢？」，質疑一隻手拍不響，李女要報復不應只針對室友。有網民指出，網上不時傳出「大婆打小三」的事，惟每每都只打女放過男，而且大多都涉及扯頭髮、脫鞋暴打、剝人光豬以及以異物塞下體等陰毒方式羞辱對方，直斥：「再嬲都唔可以咁樣！」

（綜合）