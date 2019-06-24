台女醫科生霸氣徒手捉青蛙　網民被震懾：光是摸我都不敢！

不曉得大家對醫科女生印象是甚麼？天資聰穎？有主見？但你知道她們膽子其實也很大嗎？！有網友在爆廢公社PO出一張照片，只見一名穿着白袍的女學生正在上解剖實驗課，但右手卻是緊緊抓着青蛙！讓原PO大呼：「學醫的女生就是帥！呱呱...」引來萬名網友點讚～

圖片來源：爆廢公社

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「帥慘了😤」、「霸氣外露」、「女力不可小覷」、「女漢子😂」、「好有guts」、「不可以讓學醫女孩子生氣」、「這勇氣！我佩服我無法」、「走外科的更是無敵啊啊啊！」

完．全．無．法．摸

沒有比較沒有傷害，一張徒手抓青蛙的照片凸顯唸醫學院有多困難😂很多女生真的都不敢....

「這個我不行✋」、「這我無法 都要哭了😣😣」、「光是摸都不敢」、「帥在哪 好可怕😱😱😱😱」、「好險我沒讀醫學院」、「高中解剖青蛙，我站好遠喔～」、「我認識學醫的女生跟我說：如果我們交往發現我不乖就要把我解剖」

蛙蛙你還好嗎🐸

仔細一瞧，妹子的右手好像抓得有點用力😅蛙蛙不死也剩半條命.....R.I.P.

「快被捏爆了...」、「青蛙快被掐死了」、「有想過蛙蛙的感受嗎😂」、「蛙蛙都快窒息了」、「呱生已死」、「也抓太用力了吧.....」、「王子你怎麼了王子 王子你不能死啊」

不僅是女生，就連不少男生亦不敢徒手捉青蛙。（IG@natural.wisdom）

青蛙下酒菜？

有網友開玩笑表示，這隻青蛙其實是要被女學生帶回去加菜的啦～先暗槓起來再說！

「OS：今晚下酒菜有着落了」、「這隻我要私藏 晚上加菜」、「她是要偷藏一隻帶回宿舍加菜嗎」、「晚上有三杯田雞可吃了😂😂」、「有蒜頭田雞湯可以喝了」、「只是因為多一隻，所以想帶回家養在熱鍋裏，根本佛心」、「其實她是想偷渡它出去免得被解剖」

這位女學生上解剖實驗課還展現高招技能，相信讓不少人超佩服，本編也覺得妳帥炸了～不過有網友留言：「之前生物實驗老師嚴重警告，青蛙沒抓好逃走就是死當」，也難怪女學生要抓好抓滿！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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