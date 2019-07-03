眼鏡妹伸脷大口舔雪糕　下秒放回雪櫃畀人買　網民怒罵：好冇品

社交網站Twitter上周六（6月29日）有一段影片被瘋傳，片中一名戴眼鏡的女子打開一盒雪糕後，伸出舌頭大舔一口，然後竟把盒子蓋好放回店舖的雪櫃內；網民一面倒聲討，而有關的雪糕品牌「藍鐘乳品」（Blue Bell Creameries）其後發出聲明，強調食品安全的重要性，並表示絕不能容忍這種事件。

影片由「Optimus Primal」上載，標題稱「這是怎樣的一種病態行為？」。片中女子打開盒裝雪糕後大舔一口，然後立即放回雪櫃，期間她狀甚興奮，旁邊還傳來一把男子的聲音慫恿她這樣做。

影片錄得逾一千萬觀看次數，留言大多予以狠批，「這真的不好笑，非常缺德」、「這就是為什麼我每次買雪糕都要確認包裝是否完整的原因」、「假設她不是為了引起注意而拍片，且真的把雪糕放回去讓其他人購買，那就是非常嚴重的罪行」。另有網民指出，片中女子來自德州聖安東尼奧（San Antonio），事發地點是當地一間沃爾瑪（Walmart）超級市場，惟資料仍待確認。

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藍鐘乳品發表聲明稱，如果他們的盒裝雪糕曾被打開過，蓋子的設計一定能令顧客注意到有不同，並強調食品安全的重要性，「我們非常重視有關問題，目前正與執法部門、銷售合作商、社交媒體合作調查，這類的情況是絕不能容忍的。食品安全是最重要的，我們會努力為顧客提供安全的產品，以及維持他們對公司的信心。」

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 2019年6月29日