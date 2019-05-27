石籬邨有人掟「屎片」　高層現鼠蹤 　區議員：希望居民有公德心

香港鼠患嚴重，接連數宗大鼠戊型肝炎個案令衞生問題響起警號。要滅鼠，除了政府要出謀，市民也應做好本份。惟日前 (26日)葵涌石籬（二）邨石歡樓有高空投擲「屎片」，石富樓高層更發現有老鼠蹤影。區議員林紹輝認為鼠患及高空擲物問題均嚴重，管理公司現加強巡查及進行防鼠工作，但希望居民要有公德心。

日前 （26日）石籬邨石歡樓及石富樓分別發現鼠縱及「屎片」。葵青區區議員林紹輝稱，自去年起已有石歡樓居民投訴平台上有「屎片」，「去年日日均有兩條（屎片）掉下落，連續掉了一陣子後停了，但最近又掉返。」據稱涉事單位為石歡樓17或18號室，但仍未調查到哪一層住戶。林稱，已通知房署及管理公司加強清潔，希望能盡快找到可疑單位。

自去年起，石歡樓平台常發現有「屎片」，區議員林紹輝懷疑涉事單位為問題家庭所住。(照片取自葵青區社區主任劉貴梅facebook)

林紹輝稱，近兩年石富樓的鼠患問題愈趨嚴重，居民有欠公德心，隨意棄置垃圾所致。(照片取至葵青區社區主任劉貴梅臉書)

高層現鼠蹤 區議員：居民掉以輕心

除了石歡樓有「屎片」，鄰座的石富樓高層單位更發現鼠蹤。「有部分居民的確較掉以輕心，每層均有垃圾桶，但有住戶會將垃圾放在地下。」林稱。此外，他發現於公園位置亦有人餵飼雀烏，這均是吸引老鼠的原因之一。

林於石籬邨任職區議員二十多年，他發現近兩年邨內鼠患特別嚴重，「以前在街道、公園會看見老鼠，但近兩年則在屋外水管、簷篷見到，有些甚至入爬水管入屋。」他解釋，相片中的死老鼠於高層單位內發現。「低層住戶更嚴重，所以房署加設擋鼠板，派鼠貼、落老鼠藥，情況曾改善過，但很快又回復原狀。」林說。

林稱，鼠患跟居民公德心有莫大關係。除了住戶隨意棄置垃圾於走廊，還把家居垃圾放在大廈外的垃圾桶。「那些垃圾桶只是一般公園垃圾桶，沒有掩蓋，家居垃圾多廚餘，容易吸引老鼠搵食。」

他強調，管理公司已不斷加強防鼠工作，但居民亦要配合才能成事，現時希望房署能加強巡查及檢舉隨意棄置垃圾的居民。