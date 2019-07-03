港媽嫌60蚊炒飯份量少　14人唔夠分　「係咪想唔畀飽飯我哋食？」

「你估你係耶穌玩緊五餅二魚嗎？如果一碟60蚊炒飯就餵得飽14人，公司應該聽日就執左。」有任職餐飲業的網民日前投稿至facebook專頁「西客之道」，抱怨遇到要求過分的客人，她指有次一行14人家庭來餐廳吃飯，上菜時港媽見到價值60多元的炒飯份量，隨即發爛稱「我哋14個人呀！你呢碟野點夠我哋飽呀？」還要求餐廳補回足夠的份量給她們，令樓主相當無奈。

一行14人家庭點了價值60多元的炒飯，到上菜時，港媽隨即發爛嫌炒飯份量少。（資料圖片）

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這名任職餐飲業的網民投稿至「西客之道」，分享於母親節遇到的奇人奇事，指 有一行14人的家庭來店慶祝，其中點了一樣菜式是價值60多元的炒飯。到上菜時，該名港媽隨即發爛嫌炒飯份量少，但樓主補充指一般客人有點其他餸菜的話，3、4人都夠分享該碟炒飯，並禮貌地向港媽解釋：「唔好意思，我哋都有固定份量，唔會畀少你」。

↓↓↓ 港媽鬧爆炒飯唔夠分對話 ↓↓↓

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不過港媽質疑「你自己睇下我哋幾個人？我哋有14個人呀！你呢碟野點夠我哋飽呀？」樓主唯有再指出「但係我哋一份炒飯真係唔會夠14位用，或者會唔會加多份？」但港媽仍指責失職，「你點做嘢㗎？落單個陣你做乜唔話畀我知，一碟飯唔夠我哋14個人分？今日母親節呀，你係咪想唔畀飽飯我哋食？」

港媽其後更稱「叫你經理出嚟！你哋要補返畀我！」樓主大感無奈，「我哋公司無經理，而所有菜式份量一向固定，太太你想要多幾多份，我可以馬上再幫你加單」，並強調「每補一份補返6x蚊」，令港媽「打咗個突」說「算啦算啦！唔使你補呀！畀2碗白飯我啦！」樓主即揶揄「好呀，提返太太，白飯一碗係一人份量喎」，最終擊退麻煩港媽。

帖文引起網上熱議，有網民稱如果自己是同枱一份子，「我即刻拎袋走呀！搲碟炒飯、6x蚊，瘀到核爆呀！」有人則笑言「下次帶50個人嚟，叫一碟炒飯話唔夠分呀」，亦有人建議「送罐嘉頓雜餅畀佢」。