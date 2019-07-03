美國少女遊贊比亞舉手機拍照　遭大象揮鼻摑面擊飛　笑翻百萬人

拍照前請先得到別人同意，就算對動物也是一樣。一名美國少女早前到贊比亞看大象，原本興高采烈，但她想拿起手機拍照卻引來大象「不滿」，用象鼻揮擊她打飛電話。少女被擊退後，大象竟想用象鼻拾起她的電話，可惜鼻子不夠長，樣子相當慘情。影片上載數天已有逾140萬人次觀看，有網民指大象被困在園內沒有足夠娛樂，所以才想拿手機來玩。

美國少女舉手機拍大象，結果被象鼻拍打。（「Ernie Ley」Twitter影片截圖）

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該名少女和一班遊客一起到贊比亞遊玩，參觀一個大象園區，裏面用矮圍牆隔着大象。一班遊客走近看大象時，大象很友善的伸出象鼻向各人問好，和少女同行的遊客伸手去摸象鼻，大象都沒有反抗。

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不過，當少女舉高自己的手機想拍照時，大象突然縮回鼻子，然後一下揮向少女下巴位置，手機被打飛，少女整個倒在後方的男生懷裏，少女不停尖叫，男生馬上抱着少女後退。這時大象竟然好奇地用鼻子在地上探來探去，在找少女掉落地的電話，可惜牠就算將頭探出圍牆外，鼻子還是不夠長，看上去相當可憐。

大象的鼻不夠長，撿不到電話。（「Ernie Ley」Twitter影片截圖）

有網民看完影片後，笑指可以不停重播看少女「整天捱打」，但有人指該園設施欠奉，沒有樹和水池等，對智力甚高的大象而言很苦悶，笑言牠只是想拿手機玩，又有人批評不應圈養大象。

非洲象的平均身高在2.5米至4米，體重2至6噸，是非洲常見動物，但因為盜獵情況猖獗，許多大象被盜獵象牙，被轉賣到外地，如賣到中國做藥材及象牙製品，現存大象只餘下約40萬隻。

（Twitter）

When in Zambia....don’t stand too close!!#phoneenvy #elephants #MissionZ2019 #viralvideo pic.twitter.com/HybhmYe6Vn — Ernie Ley (@FritoCorn1) 2019年6月28日