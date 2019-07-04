逾40年老酒乾透結晶　網民急勸別棄掉：那是極品超值錢！

俗話說：「酒越陳越香」，不過放了幾十年放到乾掉的酒，還有勇氣嘗嗎？有網友在打掃時整理出父親的藏酒，不但瓶身積滿灰塵，有的甚至乾掉、搖起來有聲音，因本身不喝酒，只好發文問網友：「這瓶酒還能喝嗎？」

「這瓶酒還能喝嗎？」（爆系知識家）

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「沒有不能喝的酒，只有不敢喝的人⋯」、「反正再不能喝，你也至少可以喝一次XD」、「這喝了一定不是因為喝醉強制送醫」、「這個可能值錢，找專業的問看看，如果壞了我100（台幣）收」、「酒過期也能喝啊……越放越醇不知道嗎…」（←不，本編覺得還是不要亂試啊！）

根據原PO提供的照片，有網友依酒標搜尋，發現出自荷蘭BOLS酒廠，瓶內有個小巧的舞者，轉動瓶底的開關，就會隨着音樂動起來，搭配酒內細碎金箔相當夢幻，有人更戲稱它為偽裝成酒的音樂盒。可惜據原PO表示，這瓶酒起碼有40年歷史，瓶內的舞者也早就遺失了。

「果然是中間有娃娃的！音樂我還會呢！」、「25年前喝過一瓶，超甜，沒有酒味。」、「荷蘭的威士忌酒廠，不是非常主流的威士忌，不一定會有人收藏！瓶中應該有一個芭蕾舞女孩！我小時候有看過這瓶酒⋯」、「網路上找得到，品相好的大概能賣到3000（台幣）。」、「因為年份看不出來，網路上搜尋到的售價也才四十歐元⋯所以不確定現在這瓶的售價」

原PO後續又貼出一瓶收藏多年的五加皮酒，遺憾表示「裏面乾掉了」，沒想到驚得網友大喊「等等等等！你不要衝動！」

原PO遺憾表示：「裏面乾掉了」（爆系知識家）

據老酒系網友表示，酒乾掉不是壞掉，而是濃縮成晶華，變成酒晶或酒膏，那可是極品啊！他判斷這瓶是民國72年產的雙鹿五加皮，並加入新配方梔子，建議原PO不要開封整瓶酒抱去鑑定，如果裏面有酒晶或酒膏就賺了！（當然沒有的話就剩瓶子價）

至於酒晶或酒膏是啥玩意？他也解釋：「酒膏或酒晶是因為酒液內麥芽糖或蔗糖的成分，經過長時間揮發與蒸發已經不含水分跟酒精，必須先確認是否已經變質，變質就是毒。沒有變質可以用同種的新酒稀釋，或是蒸餾水。」專業解釋引來網友狂讚。

「這樓有酒神！」、「老酒系資優生」、「超狂老酒系教授！！受教了」、「今天才知道原來是這樣，長知識了」

沒想到不只菜脯放到發黑能價比黃金，酒放到乾掉也能華麗變身，「老酒沉甕底」的確不是虛話！建議原PO鑑酒後再把結果公布一下，相信大家都很好奇結果！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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