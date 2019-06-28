【逃犯條例】多國報章刊眾籌小組公開信　網民：見到嗰刻好感動

二十國集團（G20）峰會將於本周五、六（28、29日）在日本大阪舉行，網上眾籌小組以「Freedom Hongkonger」名義周二（25日）發起眾籌，在多份國際媒體刊登公開信，期望國際社會關注《逃犯條例》爭議。 「Freedom Hongkonger」在Facebook上表示，已在周四（27日）刊登公開信的四份報章包括：德國《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）、英國《衛報》（The Guardian）、加拿大《環球郵報》及比利時《Politico》網上版；而澳洲《澳洲人報》（The Australian）、日本《朝日新聞》（The Asahi Shimbun）、《日本時報》（The Japan Times）、韓國《朝鮮日報》、《東亞日報》、《韓國日報》亦會在周五（28日）刊登公開信。

公開信署名「香港人」，首先指出200萬香港人為反對《逃犯條例》上街遊行，並解釋港人對條例的憂慮，又謂警方用過度武力對付和平示威者，當局將示威行動定性為暴動，但港人不會屈服於暴力，不會接受只暫緩修訂條例，要求撤回修例、無條件釋放所有被捕示威者、成立獨立調查委員會以及實行全民普選。

信末稱，即將舉行的G20峰會是個重要機會，讓全世界明白香港人的訴求，希望各國政府表達港人關注，捍衞香港的自由及民主。

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「Freedom Hongkonger」表示，英國《衛報》所刊登的公開信以黑白色配上「Stand with Hong Kong at G20」作為背景；加拿大《環球郵報》以〈Save with Hong Kong at G20〉為題，希望出席G20峰會的加國總理杜魯多（Justin Trudeau）關注；至於被譽為在德國最有影響力的《南德意志報》，就把公開信刊登於政治版第一頁（即頭版第5頁），並以香港人在高舉「暫緩≠撤回」的黑白照片作為背景。

民眾在6月16日遊行舉起「痛心疾首」的標語。（盧翊銘攝）

有網民購買刊登公開信的報章後拍照上載到社交網站，並留言「很激動！完全係一個奇蹟，如果羅馬唔可以一日建成， 我諗香港人就可以做得到！加油」、「見到嗰刻原來真係會好感動！真心好多謝你地啊」、「建議各位係外國既朋友買報紙支持之餘，比份報紙朋友同事睇，咁先達到目的，而唔係自己香港人買哂」。