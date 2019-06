【逃犯條例】多國報章刊眾籌小組公開信　網民：見到嗰刻好感動

二十國集團(G20)峰會將於本周五、六(28、29日)在日本大阪舉行,網上眾籌小組以「Freedom Hongkonger」名義周二(25日)發起眾籌,在多份國際媒體刊登公開信,期望國際社會關注《逃犯條例》爭議。 「Freedom Hongkonger」在Facebook上表示,已在周四(27日)刊登公開信的四份報章包括:德國《南德意志報》(Süddeutsche Zeitung)、英國《衛報》(The Guardian)、加拿大《環球郵報》及比利時《Politico》網上版;而澳洲《澳洲人報》(The Australian)、日本《朝日新聞》(The Asahi Shimbun)、《日本時報》(The Japan Times)、韓國《朝鮮日報》、《東亞日報》、《韓國日報》亦會在周五(28日)刊登公開信。

公開信署名「香港人」,首先指出200萬香港人為反對《逃犯條例》上街遊行,並解釋港人對條例的憂慮,又謂警方用過度武力對付和平示威者,當局將示威行動定性為暴動,但港人不會屈服於暴力,不會接受只暫緩修訂條例,要求撤回修例、無條件釋放所有被捕示威者、成立獨立調查委員會以及實行全民普選。

信末稱,即將舉行的G20峰會是個重要機會,讓全世界明白香港人的訴求,希望各國政府表達港人關注,捍衞香港的自由及民主。

「Freedom Hongkonger」表示,英國《衛報》所刊登的公開信以黑白色配上「Stand with Hong Kong at G20」作為背景;加拿大《環球郵報》以〈Save with Hong Kong at G20〉為題,希望出席G20峰會的加國總理杜魯多(Justin Trudeau)關注;至於被譽為在德國最有影響力的《南德意志報》,就把公開信刊登於政治版第一頁(即頭版第5頁),並以香港人在高舉「暫緩≠撤回」的黑白照片作為背景。

民眾在6月16日遊行舉起「痛心疾首」的標語。(盧翊銘攝)

有網民購買刊登公開信的報章後拍照上載到社交網站,並留言「很激動!完全係一個奇蹟,如果羅馬唔可以一日建成, 我諗香港人就可以做得到!加油」、「見到嗰刻原來真係會好感動!真心好多謝你地啊」、「建議各位係外國既朋友買報紙支持之餘,比份報紙朋友同事睇,咁先達到目的,而唔係自己香港人買哂」。