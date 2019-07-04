疑為冤案　泰國「殺童食人魔」乾屍示眾60年　醫院公開尋親落葬

泰國一名惡名遠昭的連環殺童食人魔「細偉」（Si Quey），60年前連續殺害6名兒童，並食用他們的器官，他被處決後屍體被製成乾屍，放置在醫學博物館展示，當成教材之餘，也用來警剔世人不要以身試法。不過，近年有許多調查認為，當年警方的調查和法院的判決有不少疑點，細偉有可能是代罪羔羊，基於社會的質疑，醫院現時決定尋找他的家屬認領屍體，進行正式埋葬，若一個月後無人認領，就由院方自行處置。

細偉在1954至1958年間殺害6名兒童並吃了他們的內臟，但有指他是一名代罪羔羊。（網上圖片）

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細偉的事跡為泰國人所熟知，他原名叫黃利輝，1921年出生於中國廣東，曾參加二戰，戰爭後他為了討生活隻身前往泰國，但因無錢疏通，被移民署職員錯寫名字成細偉，被當成難民要坐監。1954年至1958年間，他被指控在4個地區殺害6名兒童，甚至食用他們的心臟等器官，最終於1959年被判死刑。

細偉被槍決後，屍體被製成「中彈屍體」的乾屍，存放於曼谷西里拉醫院的醫學博物館，當作教學材料之餘，也用作警剔世人之用。他的故事甚至2004年被改編成電影《食人狂魔》（The Man Eater），還有泰國人會用他的故事來嚇不聽話的小孩。

然而，近年有紀錄片披露他的審判有問題，包括法庭上的證詞有疑點等，最近對警方文件的研究顯示，據稱被細偉殺死的3名兒童，身體並沒有任何缺失，質疑細偉食用器官的罪名是否真確，而且對他為何要橫跨4個地區殺人也存疑。

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有質疑者指，那個時代泰國有反華情緒，細偉可能只是一個代罪羔羊，其中3人在巴蜀府被殺，而位於巴蜀府的塔沙革縣（Thap Sakae）的村民曾被指是食人族，質疑者甚至要求國家人權委員會調查事件。現時有說法指，細偉1958年被捕時一直否認自己吃小孩，最終仍被處決。院方較早前已取消了細偉「食人族」的標籤，並強調細偉的屍體對法醫學學生有巨大價值。

院方表示，細偉屍體只為博物館參觀者帶來知識，「市民可以自行觀察和判斷」，醫院不會進行任何關於案件的判決。收藏屍體的西里拉醫院現時正嘗試為細偉尋親，希望和他們討論葬禮事宜，院方指尋親行動會持續1個月至8月3日，律師建議醫院用傳統方式處理屍體，認領者要證明和細偉的血緣關係，才可以領回屍體。但若無人認領，院方就有權作決定。

然而，有泰國媒體指細偉當年是隻身到泰國工作，並沒有親友陪同，而且事件已過了60年，就算有朋友亦可能已經離世。

（綜合）