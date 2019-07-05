搭飛機降落遇氣流　老人懶理空姐警告堅持抱孫坐　乘客：要唔要命

老人家經常說自己「幾廿歲乜都見過」，但如果要坐飛機，最好還是尊重規則。一名空中服務員在facebook大呻，一程由內地回港的飛機上，一對長者乘客臨飛機降落前竟然抱住「金菠蘿」孫仔走來走去，說要抱住孫仔坐，服務員馬上說小孩年滿2歲就要自己坐兼扣安全帶，豈料被老人反罵，「話個孫有事係唔係你負責」。當時氣流強勁，客機一度大幅搖了一下，其他乘客見狀忍不住大喝他們「仲要唔要命」，老婦才願意坐下扣好安全帶。網民看完帖文笑言，如非有其他乘客喝止，他們或會反鬧「點揸飛機㗎乜乜乜」。

有空中服務員大呻，一些老人家總是不理安全規定。（示意圖／資料圖片）

事主在facebook群組「西客之道 Hispitality Secret」發文，稱平日飛大陸線面對的內地客人態度還好，最多只是要東要西，「行李要我哋放上架，十幾廿轉水壺已經好閒」。不過，最麻煩的是一些「唔化」的老人家，會將孫仔孫女當「金菠蘿」，做出橫蠻無理的事。

日前一班由東北三省回港的客機上，一對爺爺嫲嫲在飛機即將降落時，突然抱着孫仔由機尾行到機頭，「嗰時講緊係氣流都幾強，行都要捉住扶手行」。事主馬上上前要求他們坐好兼扣安全帶，小朋友已經滿2歲要自己坐。嫲嫲聞言馬上黑面，「死都要抱住個孫，仲話個孫自己坐有咩事安全係唔係你負責？」

事主記得客機起飛時小朋友明明是自己坐，但當時客機已搖晃得很厲害，只想盡快安頓他們，直言小孩滿2歲要自己坐是安全規定。老人家「死死地氣」抱孫仔回機尾原本的位置，但仍邊行邊說「小朋友自己坐，安全邊個負責」。

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最終他們願意回座位，但不知何解爺嫲二人又要在走廊上換人抱孫，「企喺到擾攘，死都唔肯坐低」。事主打算提高聲量叫他們快點坐下，但飛機突然大幅度搖了一下，事主即時蹲下保護自己，此時終於有乘客看不過眼，大喝要求兩名老人家快點坐下，「你仲要唔要命㗎」。被一搖一喝，該名嫲嫲終於「收手」，放下孫仔坐好及扣安全帶。事主笑言：「西客唔到死到臨頭都唔識死，就出事先識聽人講。」

有網民笑言，很多時要有第三者介入，麻煩客人才願意收手，「任何員工講乜都係錯」，形容有些情況必須借助群眾壓力。有留言更指，當老人家和小朋友一次過出現，是「核彈級嘅破壞」。

（facebook群組「西客之道 Hispitality Secret」）