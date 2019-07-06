國際幼稚園怪獸家長無理投訴層出不窮　港媽睇唔過眼大數4宗罪

家長愛子深切是人之常情，不過過分關心會變成溺愛，甚至影響別人。有港媽早前投稿至facebook專頁，稱兒子於私立幼稚園就讀，平日看到不少家長因小事投訴學校，為老師增添麻煩，看不過眼大數該批無理取鬧的家長4宗罪，直言：「無可否認，學費不便宜，但不代表畀錢就可以為所欲為」。

該港媽稱有家長投訴外籍老師的膚色會「嚇親」子女。（示意圖，資料圖片）

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該名港媽早前投稿至fb專頁「生仔要考牌」，稱兒子於一國際私立幼稚園就讀K2（中班），由學前班開始入讀3年以來一直相安無事，其間只因兒子的安全問題而向學校直接投訴過一次。不過近日她留意到一群PN班（學前班）的家長常因雞毛蒜皮的小事挑剔老師或學校安排，「投訴的花樣層出不窮」，感到看不過眼，遂大數對方過分行為。

國際學校聘請不同國籍的老師是常識吧，該港媽稱有家長竟投訴本身是黑人的老師會嚇壞小朋友，她為該老師感到不忿，指對方曾教其兒子，「好有愛心而且又細心，佢一留意到小朋友有咩問題，會主動同家長講」，直言：「膚色黑又如何，佢哋屋企個姐姐皮膚都黑㗎，難道姐姐唔會嚇親佢哋公主王子？」

該港媽說，有家長常因小事投訴老師及學校，猶如於雞蛋裏挑骨頭，她承認老師有時比較蝦碌，如會將兩名學生的功課或手冊掉亂，「老師唔係聖人，做唔到咪聽日做返，老師又唔會因爲咁話你唔做」。亦有家長不滿學校安排學前班學生最遲放學而投訴，令港媽非常不解，「學校基於想集中資源，一直都有呢個安排，我唔明等多一陣難道會死？學校已經有冷氣提供畀你哋等」。

另外，學校規定每名學生每年都要繳付12個月學費，而7月份臨近暑假，學生只需上學半個月，不過有近半班學前班家長竟為了節省7月的學費，於5月便通知學校，「返埋6月就唔返」。該港媽直指，小朋友7月上學的日子大多數是採排結業大匯演，「每一個小朋友可以上台表演，分享他們一年的學習成果，是小朋友的big day」，批評相關家長的行為是抹殺孩子分享學習成果的機會。

港媽重申，雖然私立國際幼稚園學費並不便宜，「但不代表畀錢就可以為所欲為」，她認為每位家長當初讓子女入讀該學校，都是希望小朋友能開開心心學習，故看到該批學前班家長的行為感到「睇唔過眼」才發文分享。

帖文引起其他家長討論，有人直指家長因老師的膚色而投訴已屬種族歧視，不禁反諷道：「其實主流學校都會有唔同種族嘅老師學生，真係驚嘅話唔好出世，一嚟到世界就俾黑人嚇親就唔好」，「細路驚係因為佢冇乜接觸過，呢個時候父母應該教佢世界有好多唔同種族」。

亦有網民指，無理投訴的家長不限私立或國際幼稚園，已變成港人常態，「依家啲家長係咁，小小事就話投訴到教育局」，「村校家長都咁上下，唔關私校事」，「香港人咩都唔叻，最叻就係歧視人，嫌人哋呢樣唔好，嗰樣唔好」。

（fb專頁「生仔要考牌」）