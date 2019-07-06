山東流浪狗被箭射穿背部　忍痛3日傷口化膿　取出一刻現冷血11字

內地動物權益一直備受爭議，近日便發生了一宗有關虐待流浪狗狗的駭人個案。據內媒報道，山東濟南有民眾於周二（2日）發現一隻遭弓箭射穿背部的流浪狗，其傷口已經化膿，懷疑已受傷3日。民眾馬上聯絡當地動保組織前來救援，而獸醫取出弓箭後發現箭上寫着「死不足惜」等冷血字眼，懷疑有人因狗狗擾民而動了殺心。獸醫表示，縱已完成手術，惟仍未肯定狗狗最終能否存活下來。

山東濟南有民眾於周二（2日）發現一隻遭弓箭射穿背部的流浪狗，其傷口已經化膿，懷疑已受傷3日。（《澎湃新聞》片段截圖）

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根據報道，山東濟南有市民發現一隻背部被弓箭射穿背部的流浪狗，遂馬上報警並聯絡動物保護組織，其後將狗送往獸醫處進行手術取出弓箭。獸醫指出，弓箭當時從背側穿過身體，離腹部相當近，大約只有1至2厘米，而其傷口亦已經化膿，懷疑已受傷將近3天。

獸醫表示，取出弓箭後發現箭杆上纏捲著一張紙條，上面竟寫有「擾民狗、忍無可忍、死不足惜」的冷血字眼。（《澎湃新聞》片段截圖）

獸醫表示，取出弓箭後發現箭杆上纏捲着一張紙條，上面竟寫有「擾民狗、忍無可忍、死不足惜」的冷血字眼，故推斷可能因狗狗有行為影響到人，令射狗人起了殺心。獸醫另外亦有補充指流浪狗的品種應俗稱為「唐狗」或「大陸土狗」的中華田園犬，其脾氣沒大問題，「是這種品種裏算比較乖的」。

縱使弓箭已被取出，惟獸醫仍未肯定狗狗最終可否存活下來，稱「現在是以消炎（傷口），再就是以（補充）營養為主」。動保組織人員表示，呼籲民眾若再有發現流浪狗情況，可直接聯繫他們或報警救助，不要再以虐待的方式對待流浪動物。

（澎湃新聞）