俄羅斯男生4歲時流落街頭幸得流浪狗相救　現已長大成人投身社會

開罐
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90年代初蘇聯解體後，俄羅斯陷入經濟危機，很多家庭都不堪沉重負擔，令不少人被逼流落街頭，故事主角Ivan亦是其中一份子。

日本東京電視台節目《どうぶつ超かわいい映像連発！どうぶつピース！》近日將Ivan的故事案件重演，讓人慨嘆有時候狗狗比人類更有人性。

Ivan的父親當時正在獄中，而母親有酗酒的習慣，完全得不到應有的照料。（節目截圖）

4歲流落街頭

這位小男孩全名叫Ivan Mishukov，由於父親犯案坐監，而母親又染有酗酒的習慣，令Ivan完全不得溫飽。逼於無奈下投靠爺爺，沒想到爺爺也有酗酒習慣，最終更被趕出家門，開展流浪街頭的生活。

據說當時俄羅斯流浪兒童約有200萬名。（節目截圖）

與流浪狗為伴2年

當時俄羅斯經濟十分惡劣，加上流浪街頭的人眾多，要乞得一餐也不是件易事。加上天氣寒冷，抵不住飢寒交迫而橫屍街頭的情況亦屢見不鮮。

幸運地，Ivan分享食物予流浪狗後，與牠們結成一夥並互相扶持，最終捱過2年街頭生活。

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回重人類社會

Ivan流浪街頭兩年後終得到當地兒童組織庇護，並於11歲時進入海軍軍校，13歲時被領養。現時26歲的他居住在莫斯科列烏托夫的一所公寓，在當地工業用品公司工作。

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