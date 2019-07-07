兒子偷竊斷正　港媽狂loop「唔係㗎」　店主：你覺得幫到小朋友？

俗語說：「小時偷針，大時偷金。」如小朋友出現錯誤的價值觀或行為時沒有及時改正，長大後或會有更嚴重行為。有任職售貨員的網民日前投稿至facebook專頁，分享早前於店舖發現有小學生偷竊一事。樓主稱涉事小學生偷竊過程「斷正」，惟不承認其行為，亦不願通知家長或學校。 事後小學生的媽媽親自到店舖稱想了解事件及代為道歉，惟看過片段仍拒絕承認兒子偷竊的行為，不斷重複「唔係㗎」一句，並以不同理由為兒子解釋。樓主直指港媽是「掩飾」，未有與其理論，僅收取貨品價錢了事，而小學生亦無道歉，不過她事後慨嘆：「𠵱個媽咪假如繼續咁教個小朋友，日後真係不敢想像。」

有售貨員分享早前遇到一名小學生偷竊，其家長到店舖跟進事件的經歷，引起網民熱議。示意圖，非涉事店舖。（資料圖片）

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fb專頁「西客之道」日前刊出投稿帖文，一名售貨員稱日前於店舖發現一名小學生偷竊，並將數件貨品藏於校服內，過程被閉路電視拍下，遂要求聯絡該學生的家長。小學生聞言稱「我冇佢哋電話號碼」，後來又解釋指「我冇偷嘢㗎，我只不過攞咗你啲嘢走，跟住會再返嚟畀錢」。樓主後來稱要聯絡小學生就讀的學校，學生即以手遮掩校徽，更趁樓主打電話聯絡老師時「靜雞雞走咗」。

約一小時後，一名女子帶同小學生返回店舖，女子自稱是學生的媽媽，表示想了解事件。樓主遂展示閉路電視片段，不過港媽堅拒相信兒子曾做出偷竊行為，不斷重複說「唔係㗎」企圖推翻眼前所見，並以不同理由如「我今日畀咗錢佢買嘢，佢有錢點會偷嘢」、「由細到大都有睇住佢，而且佢唔識同人相處，佢有個病」等為兒子解釋。

樓主發現小學生偷竊後，要求聯絡其學校，而對方則趁他打電話時離開。（示意圖，非涉事店舖）

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港媽又指，兒子「可能諗住去完買嘢食，再返來畀錢呢」，強調兒子身上有錢，並無偷竊動機。樓主則反駁稱事件證據確鑿，而且該名學生被發現後又拒絕聯絡家長及學校，直指「你帶佢過嚟畀晒片你睇，你就係咁話『唔係㗎』係咁同佢掩飾」。

港媽仍然堅持兒子打算買完食物才返回付款，自言「可能我唔識教佢，但佢真係冇心偷嘢」，樓主難忍對方不斷重複為兒子解釋，要求該學生到店外等候，直接質問港媽：「你帶個小朋友落嚟要了解件事，但係咁講『唔係㗎，唔係㗎』，你覺得幫到個小朋友？」不過港媽仍以一貫「唔係㗎」回應，拒絕承認兒子有心偷竊，樓主感到無可奈何，只要求她繳付貨品價錢，最終小學生並無為事件道歉。

樓主事後認為，或許該小學生的確患病，但他「偷完一樣又一樣嘅過程係完全係睇過附近冇人或者行去啲盲點（將貨品）攝入件衫，如果話冇心偷就真係冇可能」。而港媽到店稱要了解事件及道歉，但卻一直為兒子掩飾，慨嘆：「祝𠵱個小朋友以後唔好行差踏錯，而𠵱個媽咪假如繼續咁教個小朋友，日後真係不敢想像。」

網民批評涉事港媽不願面對事實，為兒子解釋是害了他，「唔識教就唔好生！唔好大教壞細！」，「個媽咪一直否認，真係好似人哋屈佢咁，小朋友如果有問題，家長更應該睇緊啲」。亦有人指如港媽仍然堅持解釋，樓主便應報警處理，「其實你哋心地好好，畀我會直接報警」。

（fb專頁「西客之道」）