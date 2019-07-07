身份證影印要1:1　店員印出A4紙咁大　網民爆笑：是畢業證書嗎？

相信不少人都有影印身分證的經驗，不過一名女網友在爆廢公社發文表示，她要影印1：1大小的身分證，結果店員卻印一個A4大小，讓她崩潰直呼：「怕承辦人員有老花眼是不是？印好印滿的概念？」笑翻萬名網友。

一名女網友在爆廢公社發文表示，她要影印1：1大小的身分證，結果店員卻印一個A4大小（爆廢公社）

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打算貼電線桿上嗎？（即睇網民留言▼）

店員秘技：不留空白（？）

通常把身分證拿去影印，應該不會印到這麼大.....Excuse me，花生省魔術？？（即睇網民留言▼）

連老花眼鏡都省惹

還是說店員其實很貼心～放大到連老花眼鏡都免戴惹（即睇網民留言▼）

反正價格一樣

雖然現在超商影印一張漲到3元，不過有網友笑說，印滿比較划算啦（即睇網民留言▼）

印大頭照就GG惹

也有人表示，如果今天拿去Copy的是大頭照，可能就要鞠躬（誤）（即睇網民留言▼）

印大頭照就GG惹（爆廢公社）

本編還真的第一次看到身分證印出來是滿滿的A4大小，再次開眼界～到底是原PO表達不清還是店員認知落差。But網友也好奇問「店員結帳時沒有尷尬嗎？」原PO回應，雖然事後店員說要幫忙調整大小，但被她拒絕了，因為這樣還要多花3元- -

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】