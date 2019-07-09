【九龍大遊行】攝記攀上路牌頂部高空拍攝　網民：蜘蛛俠拍第三集

每逢社會大事，記者絕不缺席。前日（7日）於九龍區舉行反《逃犯條例》修例遊行，由尖沙嘴梳士巴利花園行至終點高鐵西九龍站，有市民拍到記者高空工作的驚險情況，相中見有數名記者站在九龍公園徑的大型路牌頂部拍攝遊行，網民看到照片都驚嘆「唔講以為蜘蛛俠拍緊第三集」，網民紛紛追問「點上去㗎」，原來關鍵是路牌旁的護土牆！

有網民在討論區貼出照片，並指「冇得唔畀掌聲攝影記者朋友吧。唔講以為蜘蛛俠拍緊第三集」。（高登討論區）

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相信記者是由接駁着的護土牆行出路牌。（Google實景圖）

有網民昨（8日）在高登討論區貼出照片，並指「冇得唔畀掌聲攝影記者朋友吧。唔講以為蜘蛛俠拍緊第三集」。從照片可見，數名攝影記者正站在九龍公園徑一個標示往貨運碼頭及葵涌等地的路牌上拍攝遊行情況，路牌約4層樓高，記者們專業盡責。

↓↓↓ 7.7九龍區大遊行情況 ↓↓↓

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帖文獲大量網民讚好，有人直指「搵命博」，又稱「成隊avengers（復仇者）上晒去」，亦有人質疑「正正經經買部航拍咪得」、「高空作業有冇上安全堂」。對於有人好奇他們如何爬上路牌，有醒目的網民貼出Google Maps實景截圖尋找答案，指相信記者是由旁邊的護土牆行出路牌。有網民估計攝記們需要抓住遊樂場邊的鐵絲網，由較低處沿邊行到大路牌亦不容易，「差錯腳就無命！」。