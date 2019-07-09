偷車賊犯案斷正不服要求「隻揪」　車主秒速撲倒制服：我是拳王

雖說暴力並非解決問題的方法，但學武之人遇上危急情況時或能夠保護自己。山東一名偷車賊近日犯案時「斷正」，遭車主抓住後竟稱對方「從後捉住自己」並不公平，要求即場「隻揪」，但他萬萬沒想到，車主竟然是個退役軍人及現任武術學校校長，更曾經奪得泰拳金腰帶，結果一開打便遭車主制服在地上。

山東一名偷車賊犯案後被抓住，竟要求車主單挑了事，詎料車主是武術高手，很快便將他制服。（梨視頻截圖）

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事發上周三清晨約5時（3日），一名身穿黑衣的偷車賊於山東一社區內犯案，撬開幾架車輛的車門偷取財物，其間撬開一黑色私家車車門時，觸動汽車警報，聲音引起在樓上3樓單位工作的徐姓車主注意，他即時從窗邊查看，看見偷車賊從車內左翻右翻，便大聲質問對方，而賊人則辯稱指自己喝醉。

一按即睇事發經過：

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徐男懷疑對方偷車，表示車子是其財物，賊人心虛之下即時逃走。徐遂穿起拖鞋及拿電話落樓追賊，他追至一半時決定脫下拖鞋赤腳奔跑，「光着腳跑不出聲，他不知道我在追他」，發現賊人後決定躲於附近車子旁邊，待對方走到已設置閉路電視的大廈附近時，即從後將其捉住，令整個捉賊過程「在陽光下」有證有據。

險被偷去車內財物的徐姓男子原來是退役軍人，現時為一間武術學校的校長，更曾成為5國泰拳比賽的冠軍。（梨視頻截圖）

沒料到偷車賊被抓後仍不認錯，更反指徐男「從後追上」並不公平，要求他即場單挑「隻揪」，然而他不知道自己選錯了人。原來，徐男是名退役偵查兵，現時為一間武術學校的校長，更曾成為5國泰拳比賽的冠軍，奪過拳王金腰帶，他確認偷車賊身上沒武器後便大方接受挑戰。

兩人遂於馬路旁開打，賊人雖然抓傷了徐的手臂，但同時引起他的怒氣，徐於是極速將賊人撲倒制服於地上，「因為我還練過綜合格鬥，把他蜷着，他連動都沒法動」。他之後將賊人壓住，告訴賊人自己的身份，同時報警將賊人繩之於法。

（梨視頻）