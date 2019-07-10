中國老人溫哥華美食廣場與人爭執　兜面潑女子熱湯被鎖手銬拘捕

發生爭執時，誰人動手傷人就是不對！溫哥華華人社區近日瘋傳照片，顯示兩名疑為中國人的老人於當地的商場美食廣場遭反手鎖上手銬，其後傳出老人不滿被撞行兇，又有指是受傷女子霸佔座位惹禍。相片引起熱烈討論，惟當地警方及主流媒體諱莫如深，令事件真相眾說紛紜。

3名華人於加拿大溫哥華一商場的美食廣場發生爭執，期間老人疑傷人遭鎖上手銬。（微信圖片）

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溫哥華華人社區近日瘋傳相片，有知情者指事件發生在上周六（6日）中午，兩名中國老人於當地麗晶廣場（Crystal Mall）二樓美食廣場內，與另一名中國女子發生爭執，期間老人一怒之下，竟以熱湯潑向女子的面上。警員接報到場，將兩名老人反手以手銬鎖住，相片引起討論。

當地華人網民看過相片後議論紛紛，惟爭執起因各有說法，有人指女子買完附熱湯的食物後，行走時不慎撞倒老人，老人脾氣火爆，怒極拿起湯碗向女子面上淋潑。

事發地點為溫哥華麗晶廣場的二樓美食廣場，該商場為當地華人經常購物及消遣的地方。（Google街景截圖）

另有網民稱事件並非全屬老人責任，指當日是周末，美食廣場內一位難求，但受傷女子卻一人獨佔4個座位。老人原本站於旁邊等候，後來因食物已送到，打算將食物先放於桌上，要求女子拿走放於桌上的電話，引起對方不滿。網民指，女子沒有理睬老人，因而被言語「教訓」，她起身將自己食剩的湯倒進老人的食物內報復，才令對方怒極潑湯。

當地網民對事件議論紛紛！

事件真相眾說紛紜，惟當地傳媒及警方均無就事件作報道或回應，而警員為老人鎖上手銬的做法亦引起熱議。有網民認為當時數名警員已到場，加上老人手無寸鐵，根本難以逃走，「不至於把老人家銬起來吧」。有人則指出鎖上手銬是警員的「標準流程」，因在當地以熱湯傷人是嚴重罪行，「犯法不分年紀，都照規矩辦事，該被銬就是要銬」。

（綜合）