【DSE放榜2019】鄺俊宇勸勉考生勿失去夢想　「每個都係我手足」

明天是DSE放榜，人稱「鄺神」的立法會議員鄺俊宇曾六度參加會考，終取得英文及格成績，更成為作家及議員，故事非常勵志。今晚相信不少考生都難以安枕，鄺俊宇接受《香港01》訪問時，鼓勵考生不要失去夢想，DSE只是最黃金10年的開始，又指「每一個考生都是我的手足」。

鄺俊宇曾六度參加會考，終取得英文及格成績，他勸勉考生不要失去夢想。（資料圖片）

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考試放榜前一晚難免心慌慌，鄺俊宇指DSE只是人生的一小部份，不會令我們失去夢想，相反是夢想的入場券。他分享了一個自己的故事，他指他小時候已經想當一名作家，因此參加了不同的寫作比賽，會考之後他參加過一個電台舉辦的廣播劇比賽，成功拿到冠軍，想不到當他一心想在電台聽到自己作品時，電台播放的竟是亞軍的作品，令他非常失望。

原來因為他的作品內有一名昏迷的病人，病人不會說話所以播出來會無聲，在電台無法表達。對他來說，這是夢想中的小挫敗，也曾淋熄他的夢想，不過直到2012年他嘗試在facebook寫文，竟然一晚就有過萬人分享，令他喜出望外。

他稱，追逐夢想的過程，一定有挫折，無論起跑線高低，成績好與不好，也該跟隨感覺堅持下去，才能實現夢想。他指每一個考生都是他的手足，相信DSE之後是人生最黃金10年的開始，學生應好好把握。

近來不少人提及李小龍的哲學「Be Water」，化身如水，鄺俊宇認為這句話也適用於放榜考生身上，他勸勉要因應不同的形勢作出變化，形狀可以千變萬化，無論在任何形勢下，都能發揮最好的自己。