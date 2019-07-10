【DSE放榜2019】大埔連儂隧道設DSE集氣牆：無大台有街坊陪住大家

一年容易又放榜，不少考生或許剛過了一個無眠的晚上，眼光光等待今日（10日）接過成績單。大埔有街坊為區內考生打氣，特別在大埔墟火車站的「連儂隧道」特設「DSE集氣區」，收集市民的打氣說話，更稱如考生在漫漫長夜不想獨自面對，歡迎來到隧道得友善的街坊陪伴，更有「大量（心靈）雞湯免費無限任飲」。網民都大讚大埔好有愛，又紛紛留言為考生打氣。

街坊在大埔墟火車站的「連儂隧道」特設「DSE集氣區」，收集市民的打氣說話。（fb「Tai Po 大埔」圖片）

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有網民昨晚在facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，上載數張「連儂隧道」DSE集氣牆的照片，只見牆上已貼有多張市民寫下的Memo紙，為考生打氣。樓主幽默抵死地呼籲，如果考生們不想「毒自面對」，可以來到連儂隧道「癲返晚」。

他笑指，現場有大量「雞湯」免費無限任飲，還有「官員與市民零距離互動遊戲」，而且無需報名、費用全免，反正有電視台的打氣活動已取消，「無嘢做又見悶嘅你歡迎參加呢個活動」。不過樓主強調，隧道沒有「樹窿」、無社工和大台，「不過如果真係過嚟，將會有班友善嘅街坊會陪住大家」。

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帖文引起網民紛紛讚好，有人大讚「大埔有愛」、「好溫暖」，亦有人留言打氣，「唔洗驚，香港人陪住你哋」、「成績好壞唔代表所有，最緊要學識分是非黑白」、「成績無論點，前路是無限，只要你肯行，遊行到終點」。

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