泰33磅肥猴肚腩拖地　逃出減肥營後失蹤多月　動物專家：恐已死亡

泰國有一隻重量級獼猴「肥叔叔」（Uncle Fatty），因經常在水上市場被遊客餵飼，造成嚴重癡肥，肚腩都下墜到地上。兩年前其健康問題備受關注，被送入減肥營，但牠今年2月最後出現後就失蹤至今，動物專家相信牠已死亡。

20歲的「肥叔叔」重達33磅，是猴子正常體重的兩倍。（bangkokbiznews圖片）

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20歲的「肥叔叔」重達33磅，是猴子正常體重的兩倍，因為牠過往多待在遊客區，有大批遊客餵食，加上牠不需要四處找食物，導致體重急升，肚腩大得拖地。

為了牠的健康，動保人員將牠送入減肥營，但「肥叔叔」偷取其他猴子的食物，令其減肥成效不彰。保育人員一直追蹤「肥叔叔」的情況，牠最後出現時間是2月26日，之後就一直失蹤，警察檢查附近居民的閉路電視，但都找不到牠的蹤影。

「肥叔叔」早前被送入減肥營，之後保育人員一直追蹤「肥叔叔」的情況，但牠在今年最後出現的時間是2月。（bangkokbiznews圖片）

保育人員曾到「肥叔叔」以前經常出沒的Khun Kala紀念碑尋找，保育組織「We Love Monkey Club」主席卡維那帕（Kavinaphat Mongkoltechachat）說：「我們以為他只是病了，以為牠入了森林的深處休養，保育人員接下來用了一周搜索，但仍然找不到他。」

他相信「肥叔叔」可能已經死了，因為牠已超過一般猴子的平均年齡，「當猴子知道他們非常虛弱時，他們會孤立自己，不會讓任何其他猴子或任何人看到牠們死亡」。保育人員指會繼續找「肥叔叔」，「如果我們發現他真的已經死了，可能會感到悲傷，但總比沒有任何消息要好」。